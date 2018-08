Crocs-nyhet skapte panikk

Beskjeden om at Crocs hadde solgt fabrikken i Mexico i årets andre kvartal ble ikke godt mottatt av Crocs-fansen.

Da beskjeden om at de også skulle stenge fabrikken i Italia spredte panikken seg for fullt.

Det viser seg imidlertid at det ikke er noen grunn til panikk. Crocs skal fortsatt produseres, men det er en tredjepart som skal ta over produksjonen, ifølge Crocs. Det er ikke kjent hvor det populære gummi-treskoen skal produseres.

Nyheten om at Crocs-fabrikkene skal legge ned skapte harme på sosiale medier. Flere uttrykte på Twitter at de ble knust av nyheten.

Andre skriver at de ønsker å skaffe seg Crocs før de legger ned. En Twitter-bruker skrier at hun er på gråten over nyheten.

En annen nekter å tro på nyheten, og sier at hun ikke kan leve uten Crocs.

PSA:Crocs are literally being discontinued and I’ve never been more devastated. — Michaela (@ammarshall7) 9. august 2018

I really want some crocs before they go out of business — Kim J (@therealkimj) 11. august 2018

Crocs are going out of business and I’m actually in tears — Kylee Nguyen (@kyleenguyenn) 11. august 2018

this better be a joke that they’re shutting down Crocs factory because i can’t live w out them. this is bullshit — Emeleigh ✨⚡️ (@BallorEmeleigh) 10. august 2018

crocs factories are shutting down and so am I — kat (@kkheinrichs) 9. august 2018

Det var Footwearsnews som meldte om fortvilelsene på sosiale medier. Selv om Twitter-meldingene er satt på spissen, er det ikke tvil om at nyheten skapte frustrasjon blant skoens tilhengere.

Footwearsnews skriver at Corcs har vært tydelige på at de ikke kommer til å forsvinne.

- Det har vært flere oppslag om at Crocs legger ned produksjonen i våre egne produksjonsanlegg, sa en talsmann for merkevaren, ifølge nettstedet.

- Selv om det er korrekt, så har noen tolket det slik at Crocs ikke lenger vil bli produsert. Tvert imot, Crocs vil fortsette å innovere, designe og produsere de mest komfortable skoene på planeten. Vi strømlinjeformer vår virksomhet for å møte den voksende etterspørselen etter Crocs. Derfor legger vi produksjonen til tredjeparter, og for å øke produksjonskapasiteten.

Det brøt ut full panikk på sosiale medier da Crocs meldte at de skulle legge ned sine fabrikker iMexico og Italia. AFP PHOTO Timothy A. CLARY

60 prosent av Crocs sine produkter er produsert i Kina og Vietnam. Det var tirsdag skoprodusenten valgte å legge ned sin siste egne fabrikk.

Crocs kunngjorde i fjor at de hadde planer om å stenge mer enn 150 butikker som følge av for dårlig salg. Målet for Crocs er å kutte utgifter og øke effektiviteten, og akkurat nå koster Corcs sine egne fabrikker mer enn det de tjener på dem, ifølge skoprodusenten.

