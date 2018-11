Da strømmen av pakker fra Kina eksploderte, tok Posten hemmelig grep

- Det nøyaktige innholdet er det ingen som får vite.

ØSTLANDSTERMINALEN (Nettavisen): Vi står nå midt oppe i det som kanskje er historiens mest aktive netthandelperiode. Bak oss ligger Singles Day, der kinesiske Alibaba rapporterte om en vanvittig rekord med over én milliard salg i løpet av et døgn.

Vi er midt inne i Black Week, på fredag er det Black Friday - før Cyber Monday kommer rett etterpå. Og så starter julehandelen.

Men har du tenkt over hvordan du har kunnet gå inn på butikker som Wish, AliExpress og DealExtreme og kjøpe produkter for under ti kroner, og få det gratis tilsendt til Norge?

Alibaba holder oversikten over omsetningen i løpet av Singles Day-salget, der de i løpet av et døgn omsatte for 213,5 milliarder yuan fordelt på rundt en milliard bestillinger.

Posten har tapt på din netthandel

Mange har nok gått rundt med litt dårlig samvittighet for å gjennomføre en typen kjøp, som Posten ikke har lagt skjul på at de har tapt penger på.

- Posten har høyere kostnader for å videreformidle pakker som kommer fra Kina, enn de får dekket av den kinesiske postoperatøren, sa seksjonssjef i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Daniel Hegland, til NRK for et år siden.

Bakgrunnen for den spesielle situasjonen var en gammel internasjonal avtale gjennom Verdenspostforeningen (UPU), der u-land fikk kraftig subsidierte takster på internasjonale forsendelser nettopp for at de ikke skulle være ekskludert fra postsystemet.

Problemet med avtalen er at en del land som vi i dag ser på som svært så industraliserte, inkludert Kina, inntil nylig har vært definert u-land. Ddet har gitt dem ekstremt gode premisser på forsendelser av pakker på opp til to kilo.

Dette har blant annet forarget USAs president Donald Trump, som har sagt at de vil trekke seg fra UPU for å forhindre at kinesiske selskaper skal få konkurransefordeler.

Norge har løst problemet

I Norge har derimot Posten i det stille langt på vei løst problemet med nettopp Kina-forsendelser.

- I 2016/2017 så vi at antall forsendelser fra Kina økte kraftig, og dette ble et stort problem for oss der vi tapte penger på å formidle pakkene, sier pressesjef John Eckhoff til Nettavisen.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

- Hovedproblemet var at forsendelsene i stor grad ble sendt rekommandert. Det betyr at vi ikke kunne utlevere pakkene i postkassene til folk, men at det måtte utleveres med signatur på Post i Butikk eller i postkontorene. Rekommandert post er også noe som går i egne, separate løp, sier han.

Endringer i UPU tar lang tid, og Posten startet derfor å forhandle direkte med China Post.

- Vi startet forhandlingene med dem i fjor, og fikk til en ny avtale som hadde virkning fra slutten av året i fjor. Det nøyaktige innholdet i den avtalen er hemmelig, men den innebærer at China-post ikke lenger sender varer som rekommandert post. I tillegg får vi nå bedre betalt for forsendelsene - og betalingen vil øke frem mot 2021.

- Når pakkene ikke lenger sendes rekommandert, kan vi levere dem rett ut i postkassene til folk - noe jeg tror kundene våre settes stor pris på, sier han.

350-grensens bortfall skaper problemer

På tirsdag ble det kjent at regjeringen fjerner 350-kronersgrensen for netthandel fra 2020, noe som i praksis betyr at nær alle forsendelser fra utlandet må tollbehandles. I dag koster det kundene 158 kroner per pakke - i tillegg til merverdiavgiften på verdien av pakken.

I fjor kom det 33 millioner momsfrie netthandelsforsendelser, mens det så langt i år har vært en nedgang på 16 prosent.

Posten har tidligere advart mot kaos dersom 350-kronersgrensen ble fjernet for tidlig. Nettshopperne vil ikke hente ut lavverdisendinger hvis de plutselig må betale moms og prisen for dagens tollbehandling på 158 kroner. Da ville pakkene blitt liggende og hope seg opp. Fra 2021 ser likevel Posten at EUs fellesløsning for innkreving av moms direkte i nettbutikken er den beste løsningen.

- Hvordan skal dere håndtere dette?

- Det hadde vært et kjempeproblem hvis grensa forsvant tidligere, men heldigvis skjer ikke dette fra nyttår. Nå har vi et år på å finne løsninger. Men for å unngå kaos må reglene for hvordan vi håndterer dette endres, sier Eckhoff.

Direkte betaling i nettbutikken kan allikevel neppe innføres i Norge før EUs fellesløsning er på plass i 2021.

