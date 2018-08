DAB-kanalene vokser igjen - men 400.000 lyttere er borte på to år

Antall lyttere øker etter ferien, men det er langt fra jubelstemning.

Etter katastrofalt dårlige lyttertall i sommer, kan Kantar TNS igjen melde at over halve befolkningen daglig hørte på radio i uke 31 - den første uka i august.

Med en daglig dekning på 51, 9 prosent, var det snakk om en betydelig oppgang fra 49,1 prosent uka før.

Det er likevel langt unna tilsvarende uke i tidligere i år. I fjor var dekningen var 56,8 prosent, året før 61,6 prosent. På to år er 391.000 lyttere borte for radiokanalene.

- Sommeren som burde være en god radiotid, er ikke en god radiotid med DAB, fordi folk ikke har apparatene med seg. Vi skal derimot være fornøyd med at lyttingen igjen nå igjen er over 50 prosent, og jeg håper at trenden fortsetter, men det er langt igjen, sier medierådgiver og radioguru Arne-Inge Christophersen til Nettavisen.

Flere lyttere for alle de store

Alle de tre store radioaktørene - NRK, P4 og Bauer - kan rapportere om økning i daglig dekning, og totalt økte antall radiolyttere fra 2.231.000 til 2.358.000 fra uken før.

Spesielt P4-konsernet kan være fornøyd med en vekst på nesten 3 prosentpoeng.

P4 og NRK kan også være fornøyd med at lytterne deres nå i snitt hører litt lenger på radio. NRK-lyttere lyttet i snitt i 47 minutter, opp ett minutt - mens P4-lytteren lyttet i 19 minutter, opp tre minutter.

Bauer må derimot se at gjennomsnittslytteren kun hører på selskapets kanaler i 6 minutter. For et år siden var det 9 minutter.

Fallet i lytting fører til at Bauer nå kan notere historisk lav markedsandel på kun 8,7 prosent. Det betyr at alle Bauers kanaler har er betydelig lavere markedsandel enn bare P4, som kan skryte av 17 prosent markedsandel i uke 31.

- Har hatt pause i sommer

Ifølge Christophersen har det vært tendenser til feriemodus også for radiokanalene.

- Radiosjefen i NRK skrev nylig at hvis vi skal ta radiolytterne på alvor, så må en passe på å lage godt innhold. Det er jeg enig med ham i. Kommersiell radio har tatt litt pause i sommer, og særlig er det tydelig for Bauer med Radio-Norge. Vi kommer til å se helt andre tall når de setter på alle programlederne igjen og Morgenklubben nå er tilbake, hvis ikke blir jeg veldig overrasket, sier han.

De såkalte PPM-lyttertallene til Kantar TNS er den offisielle "valutaen" til kanalene overfor annonsører. Tallene inkluderer ikke lokalradio på FM.

