Dagligvare øker mest på nett

Dagligvarer det raskest voksende segmentet innen netthandel i Norge.

Det viser PostNord sin årlige rapport Netthandel i Norden, som i ti år har fulgt utviklingen innen netthandel.

- Dette er en spennende utvikling som bekrefter den volumveksten aktørene selv spådde. Selv om markedet har vært preget av konkursoverskrifter det siste halvåret, fyller altså nordmenn mer av handlekurven sin på nett. Det betyr at noen snart bør kunne begynne å regne dette hjem, sier Rikke Kyllenstjerna i PostNord.

Marked.no og Brødboksen er to store aktører som måtte gi seg med kort mellomrom i januar. Stein Erik Hagens Marked.no valgte 18. januar selv å si at nok er nok, mens Brødboksen gikk konkurs mindre enn én uke etterpå.

PostNord ser den samme utviklingen i de andre nordiske landene. I Danmark og Sverige er det 11 og 10 prosent som handlet dagligvarer på nett i løpet av den siste måneden.





Vi handler for 2000 hver måned



Selv om veksten i dagligvare på nett er stor, er det likevel andre varer som selger mest på nett.

De mest populære varene nordmenn handler på nettet, er «Klær og sko», «Hjemmeelektronikk», «Medieprodukter», «Skjønnhet og helse» samt «Sport og fritid».

I 2017 handlet hver nordmann for 2.048 kroner på nett hver måned. Totalt brukte vi 45,7 milliarder kroner gjennom hele året.

Mest fra Kina

- Både vi og våre nordiske naboer handler mer og mer på nettet. Fremfor alt for å kunne gjøre det når det passer oss, uavhengig av butikkenes åpningstider. Lavere priser er viktigere for nordmenn enn for andre nordiske forbrukere, sier Rikke Kyllenstjerna i PostNord.

Også netthandelen med utlandet øker. I 2017 handlet 4 av 10 nordmenn månedlig fra utlandet. Totalt brukte vi 7,3 milliarder kroner. Mest kom fra Kina (34%), Storbritannia (27%), USA (23%), Sverige (13%) og Tyskland (8%).

Mest sett siste uken