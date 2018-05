Dagligvareekspert reagerer på papirpose-prisen: - Avskrekkende

Men kommunikasjonssjef i Kiwi sier prisen er fornuftig med tanke på de høye produksjonskostnadene.

I mai begynte Kiwi å selge papirposer i alle sine 652 butikker. Da dagligvareekspert og høyskolelektor ved BI, Odd Gisholt, fikk høre at Kiwi nå tilbyr papirposer, ble han gledelig overrasket.

- Da jeg handlet på Kiwi på Nesøya i morges, ble jeg spurt om jeg ville ha pose. Jeg sa ja, og han i kassa spurte om jeg ville ha plast- eller papirpose. Jeg sa jeg ville ha papir, og fikk da beskjed om at den kostet 2,50. Jeg kjøpte papirposen uansett, men jeg antar at en rekke kunder ville valgt plast over papir når prisen er såpass mye høyere, sier Gisholt til Nettavisen.

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, understreker overfor Nettavisen at papirposene nå koster 2 kroner, ikke 2,50. I utgangspunktet var posene riktignok priset til 2,50, men ble justert ned til 2 kroner i forrige uke. Opplysningen fra den butikkansatte på Kiwi Nesøya var altså feil, og Gisholt betalte kun to kroner for papirposen.

- En slik menneskelig glipp kan skje alle i en travel hverdag. Det viktigste er at kunden fikk riktig pris, da han betalte, sier Arvin.

- Bør favorisere papir



Gisholt fikk ut sin frustrasjon på Twitter:

«Først glede, så oppgitthet; endelig papirposer hos Kiwi, men først i kassen får man vite prisen kr 2.50 pr stk. Burde vært samme pris som for plastposer - eller hvorfor ikke gratis ut grillsesongen?»

- Det er jo et positivt tiltak at man kommer med papirposer, men det er litt avskrekkende at de koster såpass mye mer enn plastposene. For å venne folk til å bruke papir i stedet for plast, bør man favorisere papir. De bør i alle fall ikke være dyrere enn plastposene, og jeg mener Kiwi burde vurdert å gi dem bort gratis for en periode, sier Gisholt.

Plastposene på Kiwi koster én krone. Selv om nyheten om papirposer på Kiwi ble godt mottatt hos mange, er det mye som tyder på at papirposene slett ikke er bedre for miljøet enn det plastposene er.

Først glede, så oppgitthet; endelig papirposer hos Kiwi, men først i kassen får man vite prisen kr 2.50 pr stk. Burde vært samme pris som for plastposer - eller hvorfor ikke gratis ut grillsesongen? pic.twitter.com/UKRaYFW0zP — odd gisholt (@oddegutt) 8. mai 2018





Ikke nødvendigvis mer miljøvennlig



Dette er det flere årsaker til: Papirposer er vesentlig dyrere å produsere fordi råvaren er dyr. Produksjonen av papirposer avgir dobbelt så mye Co2-gasser som produksjonen av plastposer, skriver NRK.

Forskerne mener klimabelastningen for papirposer er omtrent lik med plastposer, men man må gjenbruke en papirpose hele 43 ganger før den totale miljøbelastningen er identisk.

I tillegg er det slik at de fleste plastposer i Norge blir resirkulert, mens det er svært få som havner i naturen. Miljødirektoratet har funnet ut at nordmenn bruker 82 prosent av posene til å kaste avfallet sitt i. 15 prosent gjenvinnes til nye plastprodukter. Bare tre prosent går med restavfallet til energiutnyttelse.



- Et sammensatt bilde



Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvag Arvin, sier til Nettavisen at papirposene koster mer fordi produksjonskostnadene er langt høyere.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

- Hensikten vår er ikke å pushe papirposer, men å gi kundene frihet til å ta egne valg. Vi lanserer papirposene som et alternativ til plastposer, noe kundene har etterspurt. To kroner er en fornuftig pris med tanke på hva det koster å produsere den, sier Arvin.

- Mange mener at papirposene slettes ikke er mer miljøvennlige, hvordan forholder dere dere til det?

- Vi registrerer at det er mange ulike meninger om dette.Det er et veldig sammensatt bilde, noe vi også var tydelige på under lanseringen. Papirposer er mer ressurskrevende å produsere, men med tanke på forsøpling, er de et bedre alternativ. Det vil si at hvis posene først havner i naturen, er papirposer å foretrekke.Vi oppfordrer selvsagt alle til å gjenbruke eller kildesortere posene, enten de er av plast eller papir.

Arvin sier at papirposene så langt har blitt godt mottatt blant kundene.

- Det var også hyggelig at Naturnvernforbundet hyllet vårt initiativ. De understreket at det beste alternativet er å bruke gjenbruksnett. Det har vi tilbudt kundene våre i ti år, og vi selger dem til 14,90 per handlenett.

Coop: - Må ta høyere pris



Også Coop Extra innførte nye papirposer i alle butikker denne måneden. I likhet med Kiwi, koster også papirposene deres to kroner, mens plastposen koster 1,00 kroner.



- Grunnen til at prisene er høyere handler om produksjonskostnader og fraktkostnader. Det er dyrere produkter, så vi må ta en litt høyere pris, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Nettavisen.



- For oss er det viktig å gi kundene et valg. Vi har alle både plastposer, papirpose og bærenett. Så kan de selv ta beslutningen basert på hva de mener er best på for miljøet, sier han.

