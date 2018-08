Danske politimyndighet etterforsker banken for hvitvasking av milliarder.

Danske Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) etterforsker Danske bank for hvitvasking av over 18 milliarder danske kroner, melder DN.

– På grunn av sakens alvorlige karakter og dens omfang har vi holdt kortene tett til brystet. Nå kan jeg bekrefte at SØIK har åpnet etterforskning med den hensikt å undersøke om vi kan reise straffesak i Danmark mot Danske Bank for overtredelse av hvitvaskingsloven. Saken har vært høyt prioritert intent, sier statsadvokat Morten Niels Jakobsen i en uttalelse på hjemmesiden til den danske Anklagemyndigheden.

Anklagene er knyttet til en tidligere omtalt sak, der milliardbeløp har blitt penger har blitt sendt fra ledere i Aserbajdsjan til mottagere i Europa og skatteparadiser, via Danske Bank i Estland. Dette skjedde mellom 2009 og 2015.

Bankens norske konsernsjef, Thomas Borgen, har tidligere erkjent at kontrollrutinene ikke var gode nok.

