Danske Bank øker milliardoverskuddet

Til tross for et år fylt med anklager om hvitvasking av milliarder av kroner, steg Danske Banks nettoresultat til 26,8 milliarder kroner i 2017.

– Vi leverer et sterkt finansielt resultat for 2017. Det avspeiler en fortsatt fremgang i de nordiske økonomiene og høy kundeaktivitet, skriver Danske Banks administrerende direktør Thomas Borgen i en kommentar til regnskapet.

Bankens inntekter steg til 61,8 milliarder kroner. Banken tapte også mindre penger på sine utlån, og dermed steg resultatet fra 25,6 milliarder kroner i 2016 til 26,8 milliarder i 2017.

– Det var en positiv utvikling på tvers av våre forretningsområder, som flere steder resulterte i god kunde- og utlånsfremgang, skriver Borgen.

2017 var i imidlertid ikke et problemfritt år for Danske Bank. Storbanken har blitt anklaget for å ha brutt hvitvaskingsreglene flere ganger ved å unnlate å gripe inn i høyst mistenkelige transaksjoner. I flere år tillot banken at regimet i Aserbajdsjan sendte milliarder av kroner via Danske Banks avdeling i Estland.

Ifølge avisen Berlingske har etterforskning som blant annet myndighetene i Latvia og Moldova står bak, avdekket at et internasjonalt, kriminelt nettverk gjennom flere år har skjult milliarder av kroner fra illegale aktiviteter via kontoer i en rekke store, internasjonale banker – deriblant Nordea Bank Danmark og Danske Banks filial i Estland.

