Danske Bank setter opp rentene

Følger Norges Banks renteheving.

Danske Bank, Norges tredje største, setter opp renta.

I takt med utviklingen i markedet setter Danske Bank opp rentene på både utlån og innskudd, skriver banken i en pressemelding.

- I lys av at Norges Bank nylig besluttet å heve styringsrenten, og gitt utviklingen i pengemarkedsrentene, har Danske Bank besluttet å justere opp renten på lån og på bankinnskudd. Rentene har nå vært lave over lang tid, og at de nå etter hvert kommer forsiktig opp vil dermed være naturlig, sier Trond Mellingsæter, leder av Danske Bank i Norge.

Økningen blir på inntil 0,25 prosentpoeng for utlån og innskudd, og betyr at ny listepris for Boliglån Ung blir 2,45 % og for Boliglån 80 % over 2 millioner kroner 2,75%.

- Vi vurderer hele tiden markedssituasjon og ønsker fortsatt å være konkurransedyktige på pris, sier Mellingsæter.

For en uke siden hevet Norges Bank styringsrenten for første gang å sju år.

Den ble hevet med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. og det ventes at boliglånsrenten vil øke til rundt 4 prosent i 2021.



Så langt har blant annet DNB, Storebrand, Nordea, Sbanken og Sparebank1 satt opp renta.

