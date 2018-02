Snakk om en lystig start på 2018 for de ansatte i Axess, som har sitt hovedkontor i Molde. Markedsdirektør Knut Stefanussen sier til DN at bonusen kommer som følge av et svært godt resultat. Foto: Axess/Jon Olav Nesvold (Axess/NTB)

Deler ut 195.000 kroner i bonus til 105 ansatte