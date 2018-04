Delte reaksjoner på Koreahalvøya dagen derpå

Dagen etter det historiske toppmøtet mellom Nord- og Sør-Korea er evalueringen fra mediene på hver sin side av grensen noe forskjellig.

Fredag kom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in med en felles erklæring hvor de lovte å jobbe for at konflikten mellom de to landene avsluttes, og at hele halvøya blir fri for atomvåpen.

Lørdag reagerte det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea, KCNA, på sitt ærbødige vis. Kims «udødelige dåd vil bli inngravert i historien om den koreanske nasjonens gjenforening», het det fra KCNA.

– De to lederne delte ærlige og ektefølte samtaler under et toppmøte som beviste den øverste lederens brennende kjærlighet for nasjonen og hans ubøyelige selvtillit.

Sør-Korea skeptisk

Enigheten mellom nord og sør blir for det meste vurdert som god grunn til optimisme. Samtidig står det ingenting konkret i avtalen om hvordan atomnedrustningen skal oppnås. Dette punktet preget de mer tilbakeholdne sørkoreanske mediene lørdag morgen.

– For å sikre at Nord-Korea ikke går tilbake på denne avtalen igjen, slik landet har gjort de siste 25 årene, er det nødvendig å opprettholde alle sanksjoner og press, skrev den konservative avisen Chosun i sin leder.

Også avisen Joongang påpekte at det er en lang vei å gå til full atomnedrustning.

– Det ble aldri gjort kjent hva Kims tanker om atomnedrustning er, heller ikke hvordan eller når dette vil bli oppnådd. Derfor blir denne avtalen kun sett på som begynnelsen av en lang reise mot atomnedrustning.

De sørkoreanske mediene stilte seg også kritisk til at Kim ikke hadde nevnt atomnedrustningen offentlig, men lørdag melder KCNA om denne avtalen.

– Nord- og Sør-Korea erklærer et felles mål om å oppnå en atomfri Koreahalvøy gjennom full atomnedrustning, skriver nyhetsbyrået.

Toppmøte med USA

Flere medier diskuterer muligheten for at Kim kan komme til enighet om en mer detaljert plan når han møter USAs president Donald Trump om få uker.

– Selv om en avtale om atomnedrustning med nord blir inngått i toppmøtet mellom Nord-Korea og USA, vil det ta en stund å fjerne alle fasiliteter, våpen og fissilt materiale, fortsetter Chosun.

Selv virket Trump ekstatisk over nyheten om det vellykkede møtet på Koreahalvøya.

– KOREANSK KRIG ENDER, skrev Trump på Twitter fredag, og la til at USA «burde være veldig stolt over det som finner sted i Korea.»

