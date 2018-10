Den amerikanske detaljhandelsgiganten Sears er på vei mot konkurs.

Sears har søkt om konkursbeskyttelse i forkant av en gjeldsinnbetaling på 134 milloner dollar som forfaller mandag, skriver Washington Post.

Sears, som for bare fem år siden hadde 2000 butikksentre, skal stenge ytterligere 142 og står igjen med kun cirka 700.

I årevis har Sears slitt i kampen mot onlinehandel og stadig større gjeld.

Sears, som i glanstiden var kjent for sine prangende glansede salgskataloger, har den siste tiden stort sett vært i søkelyset på grunn av falmede showrooms og en kontroversiell sjef.

Aksjekursen stupte i forrige uke etter at det ble kjent at selskapet hadde engasjert et rådgivningsfirma for å forberede konkurssøknaden.

Ifølge Washington Post vil Sears søke konkursregistrering (og beskyttelse) etter kapittel 11 i den amerikanske konkurslovgivningen. Om innvilget betyr det at selskapet kan omorganisere og eventuelt gjenoppstå med drivverdige deler av selskapet.

Mest sett siste uken