Den europeiske sentralbanken holder renta uendret

Den europeiske sentralbanken ESB holder som ventet sin styringsrente uendret på 0 prosent.

Mørke økonomiske skyer henger fortsatt over flere av eurolandene, og banken tar derfor ingen sjanser, opplyste en talskvinne torsdag.

Sist Den europeiske sentralbanken endret styringsrenta var for over to år siden.

Inflasjonen i eurosonen ligger fortsatt under ECBs inflasjonsmål på 2 prosent.

(©NTB)

Mest sett siste uken