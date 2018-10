Den nye XXL-sjefen vurderer å legge ned butikker

Salget i sportsgigantens eksisterende butikker faller kraftig. Nå vurderer den nye XXL-sjefen Ulf Bjerknes å gjøre et grep kjeden aldri har gjort før.

ALNA (Nettavisen): - I løpet av ett til tre år kan vi komme til å anbefale stengning av butikker, litt avhengig av når kontraktene går ut, sier Ulf Bjerknes, påtroppende toppsjef i Norges ledende sportskjede, XXL, til Nettavisen.

XXL har vokst fra seks butikker da nåværende toppsjef, Fredrik Steenbuch, tok over i 2007, til 81 butikker i dag.

Helt siden starten har kjeden aldri lagt ned en butikk.

Han understreker at de ikke har noen planer om å legge ned konkrete butikker i skrivende stund.

- Men det som er sant i dag er ikke nødvendigvis sant neste år. Akkurat nå er det noen butikker med litt gult lys, og ser vi mer negativ utvikling nå, så kan kan det bli aktuelt å legge dem ned, sier Bjerknes.

- Hvor ligger disse butikkene?

- Det er i alle land, og er jevnt fordelt, sier Bjerknes til Nettavisen.

XXL har butikker i Norge, Sverige, Finland og Østerrike.

Problemer i Norge

Grunnen til XXL at nå vurderer nedleggelse for første gang er at sportskjeden, i likhet med alle andre aktører i varehandelen, merker store utfordringer i varehandelen.

For XXLs merkes det blant annet ved at salget i de eksisterende butikkene til kjeden i Norge falt hele 6,7 prosent i tredje kvartal i år, sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Bjerknes legger ikke skjul på at det er mange tøffe utfordringer for aktører som XXL fremover.

- Vi har over lengre tid hatt problemer med at det er overetablering av butikkene, men nå har de rene nettaktørene kommet inn som en ny variabel. På toppen av dette ser vi mindre besøk på kjøpesenter og at man i større grad stenger bysentrum for biler. Det blir mye tøft varehandelen i årene fremover, sier han.

Lavere priser

Han regner med at vi vil se prispress og konkurser i årene fremover.

- Utfordringene står i kø. Jeg tror mange i bransjen tror de tar dette på alvor, men som i virkeligheten overhodet ikke forstår hvor tøft det faktisk skal bli, sier han.

Han understreker at ansatte som eventuelt mister jobben i butikk, høyst sannsynlig vil kunne få jobb i andre deler av konsernet.

- Vi har aldri stengt en butikk før. Men forsvinner vi ut av en by, og det blir erstattet av nettsalg eller av en annen butikk i en annen by, så bekymrer ikke det meg. Det viktige er at vi tar godt vare på de ansatte, sier Bjerknes, som tidligere var toppsjef i Swix.

Han viser til at enkelte eksisterende butikker blir kannibalisert av andre XXL-butikker og av nettet.

- I første omgang kan det være aktuelt å ta ned størrelsen på butikken. Det vil vi begynne å gjøre allerede i 2019, så får vi ser hvordan det går derfra, sier han.

Konkurranse fra Amazon

XXL venter nå tøff konkurranse fra Amazon, som har annonsert at de snart kommer til Norden. Bjerknes tror imidlertid de vil klare å møte konkurransen fra nettgiganten.

- De kommer ikke i år, men vi får se om de kommer neste år. Det vi ser er at i land i Søreuropa, der Amazon har vært lenge, så klarer sportsbransjen å konkurrere godt mot dem. Vi må bli en spesialist i en stor sportsverden, sier Bjerknes.

Ikke bekymret for Gresvig

Konkurransen fra eksisterende sportsaktører i bransjen, som Gresvig (G-sport, Gmax og Intersport) er han imidlertid ikke bekymret for.

- Jeg er ikke så opptatt av å tilpasse meg Intersport og Gresvig. Det er ikke de som er våre konkurrenter i fremtiden. Det kan godt hende de er der, men det er ikke de som vi skal utfordre oss, sier han.

- Hvorfor ikke?

- Vi ser nye aktører med nye måter å kommunisere med kundene på. De kommer til å være mer krevende konkurrenter enn de tradisjonelle varehandelsaktørene, sier Bjerknes.

- Skyldes det at du mener de ikke har klart det så bra på nett?

- Det er ingen tvil om at hvis vi ser på lønnsomheten mot våre konkurrenter i Norden har vi klart oss bra. Vi kunne da ha sagt er at vi er fornøyd, men vi tenker at hvis vi ikke tilpasser oss Amazon innen fem til ti år, har vi ingen sjanse til å overleve, sier den nye toppsjefen i XXL.

