Den siste tidens uvær har fått strømprisene til å stupe

Mye nedbør har ført til kjempenedgang i strømprisene, men utsiktene er ikke like lyse.

Lite nedbør i sommer har gitt høye strømpriser i høst, og i første halvdel av september har strømprisene stort sett ligget på mellom 50 og nærmere 60 øre per kilowattime.

Nå har det imidlertid regnet godt fra seg, og været har sørget for et kjempeprisfall, viser tall fra Nord Pool. En kilowattime koster nå rett over 20,6 øre i Oslo, Kristiansand og Bergen, og 21 øre i Molde, Trondheim og Tromsø. Bare i løpet av ett døgn har prisene sunket med 18 øre i Tromsø og 14 øre i Kristiansand.

- Hovedgrunnen til det er at det er kommet veldig mye nedbør på kort tid. Det har vært mye vind og vind dreper spotprisene på strøm, sier Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight.

Redusert med 60 prosent

I slutten av forrige uke hadde fyllingsgraden økt med fire prosent, til nærmere 70 prosent, viser tall fra NVE. Medianverdien for fyllingsgraden på samme tidspunkt er nærmere 85 prosent. Den største økningen skjedde i Midt- og Nord-Norge.

– Dette hjelper godt på kraftproduksjonen i Norge, som består av 96 prosent vannkraft. De store nedbørsmengdene påvirker også strømprisene, som er redusert med rundt 40 prosent de siste to ukene, sier rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge til NTB fredag.

Lørdag er de altså redusert med omkring 60 prosent siden begynnelsen av september.

Spår stadig høye priser

Når vinden og nedbøren stabiliserer seg så vil imidlertid prisene gå tilbake mot normalen, forteller Lilleholt. Der nedbøren begynner å legge seg som snø vil vi måtte vente til den smelter igjen før vi får dra nytte av nedbøren.

- Prisene kommer på et lavere nivå nå fordi vi har fått fylt opp magasinene med nedbør. Men det er fortsatt lite vann og vi kan ikke vente oss full kollaps, påpeker Lilleholt.

Nord Pools prognoser for søndag viser at de vil stige igjen, men fremdeles flere steder ligge lavere enn fredag. Til tross for den veldige nedgangen nå er det også stadig spådd høye strømpriser fremover.

- Ja, det er moderert, men ikke avblåst. Det er fortsatt lite vann. I Sør-Norge har det vært en bedring, mens i Sverige har det vært lite, sier Lilleholt.

