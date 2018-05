Denne boligen ble solgt for tre millioner over prisantydning

- Prisantydningen var på ingen måte bevisst satt lavt fra vår side, sier Gro Kirchoff, områdeleder i DNB Eiendom Asker og Bærum.

En tomannsbolig i Eiksmarka i Bærum ble denne uken solgt for rett over 9,8 millioner kroner - hele tre millioner over prisantydning.

- Det skjer i blant at enkelte objekter går langt over prisantydning. Vår erfaring er at vi generelt treffer markedet, men når markedet er i positiv endring sånn som nå, kan dette inntreffe, sier Gro Kirchoff, områdeleder i DNB Eiendom Asker og Bærum, til Nettavisen.

- Vår prisvurdering av boligen var etter vårt skjønn i tråd med markedet. Prisantydningen var på ingen måte bevisst satt lavt fra vår side, men helt åpenbart hadde markedet en annen oppfatning.

Ringvirkninger fra Oslo



Tomannsboligen er fra 1995, og på 115 kvadratmeter i primærrom. Den er vertikaldelt over tre plan, og ligger kun to minutters gange fra Eiksmarka T-banestasjon.

At den i tillegg ligger i nærheten av marka, samt skoler og barnehage, gjør den ekstra attraktiv på markedet, mener Kirchoff.

- Tilnærmet alle interessentene til denne eiendommen kom fra Oslo. Boligkjøpere som trolig har ventet på det store vårslippet i Oslo som har uteblitt, og som da har rettet søket sitt ut av Oslo. Prisveksten vi ser i Oslo gir ringvirkninger også i Bærum, og da raskest i Østre Bærum, sier Kirchoff.

- Sjokkerende



Advokat Johan Orlin, daglig leder i Aktiv Eiendomsmegling i Asker og Bærum, støtter DNB Eiendom i deres prisantydning.

- Jeg mener boligen er riktig priset, og ville nok priset den i cirka samme område selv. Noen ganger skjer slike ting, at en bolig blir solgt til langt over prisantydning uten at vi vet helt hvorfor. Det er en del av et naturlig, velfungerende marked, sier Orlin.

Orlin understreker at Eiksmarka er et populært område, så at prisene er relativt høye, er som forventet. Han reagerer likevel på akkurat denne salgsprisen.

- Det er sjokkerende at boligen ble solgt til en såpass høy pris. Nesten ti millioner for et nærmere 120 kvadrat oppussingsprosjekt, det er svært overraskende.

- Flere har våknet



Boligstatistikken for april viser at boligprisene er på vei opp, med en stigning på 1,8 prosent. I Oslo ligger boligprisene an til å bli høyere enn rekordåret 2016.

Kirchoff forteller at de opplever et lite taktskifte i markedet.

- Vi opplever at flere som har ventet med å bytte bolig, nå har våknet. I Asker og Bærum er det solgt 7,4% flere boliger de første fire månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er lagt ut eksakt like mange boliger i år som i fjor.

Spesielt i Oslo er det igjen kraftig prisøkning. Nylig solgte Arnfinn Husøy sin leilighet i Vidard gate, ikke langt fra Ullevål sykehus, til 500.000 over takst.

