Denne borgen er mest utrolig på innsiden

Nå er den unike eiendommen utenfor Bergen solgt.

Det har vært vanskelig å selge den unike ridderborgen eller Wichneborgen i Blomsterdalen utenfor Bergen. Økland-familien forsøkte å selge borgen for over ti år siden. Dengang ble prisen satt til 11 millioner for deretter å falle, skrev Nettavisen/BA dengang.

I denne runden ble borgen først lagt ut til 8 millioner kroner, for deretter å bli redusert til 6,2 millioner. Nå opplyser megler Ole Kristian Pahr Alvheim at eiendommen er solgt.

- Det har vært stor interesse for eiendommen, men det er ingen bolig for en tradisjonell familie. En ting er å se på bilder og drømme litt. En annen ting er å legge pengene på bordet, sier Alvheim.

Kjøper og selger ønsker ikke å fortelle prisen, utover at de begge er fornøyd.

- Det har vært ekstremt vanskelig å prise eiendommen. Det finnes ingen tilsvarende eiendommer solgt i Bergen og sannsynligvis ikke i Hordaland. Den ligger 20 minutter fra sentrum, har stor tomt, flott utsikt og nydelige solforhold, men huset har bare to soverom og dermed utelukker den en vanlig barnefamilie. Håndtverkene og detaljene i boligen har det vært veldig vanskelig å sette pris på i kroner og øre, sier han.

Megleren tok ikke munnen for full da han brukte uttrykk som «unik» og «særtrekk få boliger i landet kan matche» i annonsen.

Borgen ble bygget som et selskapslokale på 1920-tallet, men de siste årene har Wichneborgen blitt brukt som bolig.

Boligen, som ligner er ridderborg, er et landemerke i området. Mens selv om det massive steinhuset med tårnet er iøynefallende i seg selv, er det innsiden som virkelig er slående.

RIDDERBORGEN: Ridderborgen eller Wichneborgen er mest slående på innsiden. Det sier ikke så lite. Nå er den solgt.

Kaffegrossist og dropsfabrikant Gustav Wichne var glad i tysk renessanse og riddertid. Han tjente gode penger på handelsvirksomhet i mellomkrigsårene, og brukte noe av pengene til å realisere drømmen.

Ferdig dekorert i 1925

Ridderborgen dekorerte han innvendig med fresker, malt av den unge bergensmaleren Sigurd Lunde.



«Det er et sterkt personlig præg over dekorationerne, og de vidner om en kræsen maler (...) de røber et kjendskab til materialet som maa sies at være forbausende - tat i betragting at dette kjendskap er erhvervet ved selvstudium og egne eksperimenter» sto det da Bergens Tidende omtalte kunstverkene i 1925, skrev BT da borgen først ble lagt ut for salg.

- Vil de nye eierne ta vare på veggmaleriene?

- Jeg er sikker på at de kommer til å bevare maleriene, sier Alvheim.

