Denne bunnadsforsikring ville ha kostet deg over 16.000 kroner for ett år

Det kan være lurt å tenke seg om en gang ekstra før man bestiller denne forsikringen.

DNB kjører en kampanje for bunadsforsikring. Tilbudet, som koster «bare» 45 kroner for ett døgn, skal forsikre bunaden mot plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen gjelder kun nasjonaldagen og erstatter en bunad med inntil 50.000 kroner. Egenandelen er 1000 kroner.

Med en pris på 45 kroner for ett døgn ville den ha kostect 16.425 kroner for et helt år.

Det heller ikke mange vet, er at bunaden allerede kan være dekket av innboforsikringen. Og hvis du først trenger bunadsforsikring, så er det langt billigere å kjøpe en forsikring som gjelder året.

Populært tilbud



Likevel, dette ser ikke ut til å skremme vekk kundene fra DNBs tilbud.

– Mange som har bunad har ikke tegnet en årsforsikring på bunaden sin – noe også responsen på kampanjen tilsier, skriver kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB i en Epost til Nettavisen.



Hun innrømmer at mange av kundene allerede har forsikring på bunaden.

– Med en utvidet innboforsikring vil de fleste skader være omfattet, men med egenandel på 3000 kroner, fortsetter hun og legger til:

– For oss har det vært viktig å få frem at bunad er et verdifullt plagg som ikke nødvendigvis dekkes av andre forsikringer.

Kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB.

Kan være unødvendig



Hos If beregnes prisen ut fra den verdien bunaden har, og koster normalt 250 til 500 kroner i året. Det gir i snitt en pris på rundt én krone per døgn.

– Vi ville ikke kommentere andres tilbud, men det viktigste du kan gjøre når du tegner en forsikring er å orientere deg om behovet ditt. Trenger du virkelig å kjøpe en i tillegg? spør informasjonsdirektør Jon Berge hos If.

– Er du i tvil, så kontakt forsikringsselskapet du har i dag. Rådet vil ofte være at man er godt nok dekket i dag, fortsetter han.

Han viser til at de fleste forsikringsselskap tilbyr en dyrere «best», «premium» eller «pluss»-forsikring. Denne dekker uhell under bruk.

Beløpsgrensen for bunad på innboforsikringen hos If er 30.000 kroner. Bunadsforsikringen er nær ubegrenset, skal vi tro informasjonsdirektøren.

– Vi har senket egenandelen i innboforsikringen for bunad til 1000 kroner, sier han.

Sammenlign priser



Gjensidige tilbyr en bunadsforsikring som koster 250 kroner i året. Det gir en pris på godt under én kroner per døgn.

Riktig nok dekker den en bunad til «bare» 40.000 kroner, og har en egenandel på 10 prosent av skaden med minimum 1000 kroner.

– Vi har satt sammen en forsikring som vi mener og har erfaring med at passer kundene best. Generelt så foretrekker vi forsikringer som gir kundene en varig trygghet, sier pressekontakt Christian Haraldsen i Gjensidige til Nettavisen.

Han ønsker ikke å kommentere DNBs tilbud, men oppfordrer kundene selv til å sammenligne priser.

