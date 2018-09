Denne Oslo-kaféen forbyr tilhengere av Sverigedemokraterna servering

Serveringsstedet The Broker på Majorstua kastet seg inn i den svenske valgkampen.

Før søndagens valg i Sverige, har Sverigedemokraterna en oppslutning på cirka 20 prosent. 1,2 millioner svensker støtter altså partiet.

Det innvandringskritiske partiet har lenge nærmest vært boikottet av de andre svenske partiene. Selv om partiet blir betydelig i Riksdagen etter valget, sier statsminister Stefan Löfven sier han aldri vil gi makt til Sverigedemokraterna (les egen sak).



På Majorstua i Oslo gjør serveringsstedet Broker sitt for at Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson skal få færrest mulig stemmer.

«Svensk? Tänkt att rösta SD? KEEP WALKING. The Broker loves all (hjerte)» står det på skiltet plassert ut på bordet i Bogstadveien.

-De som vet hva SD er, forstår budskapet. De som er norske forstår det kanskje ikke, sier utestedets daglige leder, Kristin Dahle, til rights.no som først omtalte saken.

Den politiske erklæringen har kommet med en pris for Broker. Flere har lagt igjen dårligen anmeldelser på FB-siden. En av dem legger heller ikke skjul på hvorfor.

- Dette er et rasistisk sted, og diskriminerer på bakgrunn av politiske syn. Gjør alt for å unngå!

SD kom første gang inn i Riksdagen i 2006 med 2,9 prosent. I 2018 vil det få cirka 20 prosent av stemmene.









Universitetslektor Anders Sannerstedt ved universitetet i Lund sier til NTB at den viktigste forklaringen til veksten er at partiet har «vasket bort» rasismen i program og retorikk.





- SD har anstrengt seg for å bli et parti som alle andre, sier han.





– SD under Jimmie Åkesson er blitt et mer stuerent parti for velgere som er kritiske til innvandring og misfornøyd med de øvrige partienes håndtering av spørsmålet, sier lektor Ann-Cathrine Jungar ved Södertörns högskola i Stockholm til NTB.





Mest sett siste uken