Departementet avviser Meyers versjon av telefonprat

SSB-sjef Christine Meyer ble ikke fortalt at alt ville gå fint hvis Erling Holmøy ble flyttet tilbake til forskningsavdelingen, ifølge Finansdepartementet.

Departementet gikk mandag skarpt i rette med nå avgåtte Meyers versjon av en telefonsamtale mellom departementet og SSB-direktøren.

– Det er en ting vi har behov for å tilbakevise her. Det skal ha blitt sagt at «bare du flytter Erling Holmøy tilbake til forskningsavdelingen, vil alt gå fint». Vi har ikke sagt det. Så enkelt er ikke dette, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen til NTB.

Les også: Kjetil Rolness gjør narr av advokatregning i SSB-saken



Meyer sier i VG mandag at beskjeden fra departementet var klar: Situasjonen ville løse seg hvis Holmøy fikk tilbake jobben. Meyer sier hun ba om en skriftlig instruks fra Jensen, men den kom aldri.

Les også: Erling Holmøy: – Jeg føler meg forfulgt



– Handler dette bare om ordlyden i det som ble sagt, eller er det en reell uenighet?

– Det kan ikke forstås på den måten som det fremstilles i VG i dag, sier Wålen.

Les mer: Den neste SSB-sjefen bør ikke være eks-politiker



Hun viser til at samtalen var en del av dialogen mellom økonomiavdelingen i departementet og SSB om etatsstyringen av byrået. Wålen sier det heller ikke var noe hemmelig eller mystisk med samtalen.

– Det som er riktig, er at det på det tidspunktet var snakk om dialog om ulike løsninger som kunne bidra til å skape ro rundt omorganiseringen, sier hun.

Les også: Opposisjonspartier ber Jensen forklare seg om SSB



Mest sett siste uken