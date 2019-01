Derfor kommer ikke Systembolaget til grensen

Til grensehandlende nordmenns store frustrasjon finner du aldri Systembolaget bugnende vin og sprit-butikker like ved grensa. Vi ville finne ut hvorfor.

Nettavisen har kartlagt Systembolag-butikkene i nærheten av grensen. Uansett hvor du bor i Norge, finner du aldri en fullverdig butikk like ved grensen.

Vi bestemte oss for å undersøke hvorfor. Og det var ingen enkel gåte.

I dag er det slik at hvis du skal holde deg nær grensen, må du ta til takke med såkalte «ombud» hvor du bestiller varene i forkant, og henter dem noen dager senere. Dette er blitt et veldig populært tilbud blant nordmenn. Flere henter kassevis med alkohol fra utsalgene.

Det er imidlertid ikke noe annet enn en utleveringsstasjon. Det er ingen butikk hvor du kan se på varene. Alt må bestilles god tid på forhånd.

Det aller største kjøpesenteret for nordmenn er Nordby kjøpesenter. Det omsetter for over 4 milliarder i året. Det er langt mer enn Norges største kjøpesenter, som er i Sandvika, like utenfor Oslo.

Får ikke butikk

POPULÆRT: Nordby Shoppingcenter kaller seg «det største norske kjøpesenteret.»

Annethvert år siden 2003 har det velkjente kjøpesenteret søkt om å få Systembolag. De har fått avslag hver eneste gang. Ifølge Systembolaget selv er grunnen at de er til for å yte service til svenskene, og ikke nordmenn.



Selv om de er først og fremst for svensker, er det tydelig at Systembolaget tjener gode penger på nordmenn. I de fem store grensefylkene i Sverige har alkoholomsetningen skutt i taket ifølge den siste rapporten fra Systembolaget.

Totalt ble det solgt i siste kvartal i fjor over 40,1 millioner liter sprit, vin, øl og cider over disk.

Vi beveger oss videre i visen, og kommer til svenskene selv. Der er det lite hjelp å hente. De vil ikke svare på spørsmålet.

– Butikkene bygger på de respektive områdenes historiske omsetning og kundenes etterspørsel, får vi til svar fra Lennart Agén som er pressesjef i det svenske polet.

Det nærmeste Systembolaget for folk som bor i Oslo-området er i Strømstad. Ifølge deres egen statistikk omsettes det for helt vanvittige summer i dette området. Det er det eneste svenske fylket som omsetter i nærheten av Stockholm.

Selv om svenskene nekter å utgi omsetningsinformasjon for Strømstad-polet, er det flere kilder som hevder at omsetningen på polet i Strømstad alene er på 700-800 millioner kroner.

Frykter butikkdød

Når vi undersøker nærmere, og snakker med flere kilder på både norsk og svensk side, kommer det påstander om at det egentlig er «storpolitikk» som ligger bak.

Hvis Systembolaget hadde lagt en butikk på Nordby-senteret, ville det kunne ført til kundetomme butikker på norsk side, oppgir flere.

– Det ville fått katastrofale følger for norske butikker deler av Østfold om det hadde kommet et polutsalg på Nordby, sier en kilde innenfor grensehandelen.

Når vi tar kontakt med østfoldingene er det åpenbart at flere frykter at et stort svensk vinmonopol på Nordby-senteret vil bety butikkdød på norsk side.

Kan ikke klage

HALDEN: Thor Edquist er ordfører i Halden kommune, og bekymret for konsekvensene for norsk handel om det blir svensk pol like ved grensen.

– Det ville absolutt ikke vært bra om det kom et systembolag nær grensen. Jeg føler meg trygg på at det ikke vil skje, sier ordfører i Halden kommune Thor Edquist.



Han peker imidlertid ikke bare på den tradisjonelle grensehandelen, men også netthandelen.

– Jeg er mer bekymret over den voksende netthandelen for Nordby-senteret. Den er jeg redd vil endre bysentrene slik vi kjenner de i dag, sier han til Nettavisen.

Spesielt peker ordføreren på at nordmenn ikke bør klage om de er jevnlige harryhandlere.

– Det går ikke an å klage over dårlig tilbud i egen by, hvis man handler jevnlig i Sverige eller på nett, sier han.