Derfor tar ikke Wall Street bitcoin på alvor

Kryptovaluta kommer ikke til å etablere seg som ordentlig valuta med det første, advarer visedirektør Frederick Cannon hos Keefe, Bruyette & Woods (KBW).

NEW YORK (Nettavisen): Interessen for kryptovaluta som bitcoin har eksplodert det siste halvåret. Verdien på én bitcoin har bare i løpet av de siste fem-seks ukene vært oppe i nesten 20.000 dollar, men er nå nede i drøyt 11.000.

Svingningene er med andre ord store.

- Marerittscenario



Visedirektør Frederick L. Cannon hos investeringsfirmaet KBW på Manhattan føyer seg inn i en lang rekke Wall Street-profiler som ikke kjenner entusiasmen sprudle når temaet kryptovaluta kommer opp.

- Vårt syn er at volatiliteten til kryptovalutaene motsier at de er etablert som valuta. Med andre ord, om du var sentralbanken for bitcoin, ville dette være marerittscenarioet ditt, fordi verdien stiger så raskt at alle ligger unna og så gå verdien ned så raskt at du er i inflasjonsterritorium. Volatiliteten og spekulasjonen som foregår i kryptomarkedet er etter mitt syn så stor at det forhindrer det i å bli etablert som valuta, sier Cannon til Nettavisen.

- Hva må til for at etableringen skal skje?

- To ting. Nummer én: Verdien må stabilisere seg, slik at folk faktisk bruker dette til å kjøpe pizza i stedet for kun å spekulere. Nummer to: Du må ha en meningsfull inflasjon i de store valutaene vi har her i verden, slik at folk begynner å bli bekymret over verdien av sin valuta og derfor migrerer mot kryptovalutaen.

- Dette kommer ikke til å skje i 2018 eller 2019, sånn jeg ser det. Du må ha en inflasjon lik den vi så på 1970-tallet for at dette skal skje. Hvis vi hadde en slik inflasjon, kunne vi ha sett at folk beveget seg over mot dette, legger Cannon til.

Toppsjef Jamie Dimon i J.P. Morgan Chase og aksjemaradona Warren Buffet støtter Cannon her. Dimon kalte bitcoin «en svindel» i september – men har moderert seg noe i ettertid – og Buffet bruker ord som «luftspeiling» i sin omtale, skriver Market Watch.

VISEDIREKTØR Frederick L. Cannon i Keefe, Bruyette & Woods.

- Alle under 40 kjøper bitcoin



Frederick Cannon hos KBW aner likevel at kryptovalutaen kan ha én positiv effekt på folk flest.

- Det jeg tror kryptovalutaen vil føre til, er en endring i transaksjonskostnadene. Kryptovaluta er svært transaksjonseffektiv og i praksis gratis og umiddelbar. Amerikanske banker har vært trege med å bevege seg over til umiddelbare pengetransaksjoner. Vi kan komme til å se at teknologien i kryptovaluta vil presse banknæringen raskere fram til dette, sier Cannon til Nettavisen.

- Er dette en slags «mediahype» akkurat nå?

- Det minner meg om noe som alle over 40 år er skeptiske til, mens alle under 40 år kjøper bitcoin. Jeg er over 40, langt over 40, så det forteller hvilken side jeg er på, ler Cannon.

