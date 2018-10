Det moralske asyl-dilemmaet splitter ekspertene

- Det var et vanskelig spørsmål.

Hvis utfallet av noe er identisk, er det verre at du er involvert, enn hvis du forholder deg passiv?

Det er essensen i et spørsmål Nettavisen har stilt alle vi har intervjuet i serien Det store asylintervjuet, der en rekke sentrale personer i norsk innvandringsdebatt har snakket om de lange linjene.

Det har aldri vært flere mennesker på flukt i verden, og Europa har bare mulighet til å ta imot en liten andel av verdens 68,5 millioner flyktninger. Likevel bruker europeiske land 135 ganger så mye penger på de flykteningene som kommer seg til Europa, enn vi gjør på flyktninger i nærområdene.

Det moralske dilemmaet

Likevel er det slik at noe av det som skaper aller mest engasjement i asyl- og innvandringspolitikken, er når Norge sier at vi skal sende tilbake personer som ikke har rett på beskyttelse.

I dag er det for eksempel slik at eritrere som rømmer fra nasjonaltjenesten i landet får opphold, men vi henter ikke ut en eneste eritreisk 19-åring fra landet som avtjener den samme tjenesten.

Og mens Stortinget kaster seg rundt og hastevedtar at 18-åringer som ikke har rett på beskyttelse i Norge, ikke skal sendes tilbake til et urolig hjemland - hentes ikke noen barn ut fra gata i Afghanistan til Norge.

Det moralske dilemmaet er ganske enkelt: Er det verre at Norge sender noen tilbake til et område der de er i potensiell fare, enn at vi ikke henter ut dem som allerede lever i disse forholdene?

Svarene på dette spørsmålet varierer betydelig.

UDI-sjef Frode Forfang

Ifølge Forang er det en betydelig juridisk forskjell mellom disse to tingene, men at det moralsk er ganske likt.

- Det blir mye diskusjoner om de juridiske forpliktelsene, samtidig som vi kan gjøre ting som har nøyaktig de samme konsekvensene, men som ikke berører de juridiske forpliktelsene. Det er litt av dobbeltheten i hele diskusjonen om hvordan man løser flyktningeproblemet. Det er en dobbelthet i dette, det jeg kalte paradokset i hele systemet, nemlig at vi sier at folk har rett til å søke asyl, men vi mener det egentlig ikke fordi vi aktivt forsøker å hindre folk å komme i en situasjon der de kan bruke denne retten.

- Vi hadde denne diskusjonen på Storskog under flyktningekrisen: Det var en juridisk diskusjon om det norske myndigheter gjorde var greit ved å forsøke å returnere folk tilbake til Russland, fremfor å behandle sakene her. Men det var ingen som stilte spørsmål til at norske myndigheter aktivt jobbet for at Russland skulle stoppe strømmen på sin side. Jeg hørte ingen protester på at norske myndigheter jobbet for å stoppe dem på andre siden.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp

Frp-toppen mener det er verre å prioritere opphold til personer som ikke har rett på beskyttelse:

- Jeg tror mange burde gjort seg opp noen tanker om det, for det handler om hvilket ledd i kjeden man ser. Vi ser bare de som har kommet, med spørsmål om de skal få være eller ikke. Man glemmer helt det store flertallet som ikke er i Norge, som aldri har noen sjanse til å komme til Norge.

- Det vi gjør i dag er å aktivt ignorere alle de som ikke kommer til Norge, som har det vondt. Vi bruker all debattvirksomhet og økonomi på å ta imot noen få til Norge. Jeg mener det er verre å ikke tenke på det store flertallet som vi kunne hjulpet på en bedre måter, som i dag ikke får hjelp fordi vi tar imot noen få til Norge. Og de vi tar imot er kanskje de mest ressurssterke og de med minst behov for beskyttelse, sier han.





Sylo Taraku, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda

Taraku er en av arkitektene bak Arbeiderpartiets nye innvandringspolitikk, og mener man må sette dette opp mot andre man kunne hjulpet:

- Mange reagerer når folk som har fått avslag sendes tilbake, men setter dem ikke i sammenheng med de andre som ikke får komme som er i en verre situasjon. De som risikerer tortur får jo opphold, mens de som ikke oppfyller kravene etablerer en slags tilknytning til Norge. Når man først er her og har søkt om asyl, får man et lokalt engasjement som gjør at den personene får en sterkere posisjon overfor norske myndigheter enn den personen som befinner seg i en sårbar situasjon langt borte.

- Statistikken fra EU viser at de færreste som får avslag som blir returnert, fordi vi ikke har et effektivt system for dette. Dette vet asylsøkere: Kommer man først inn i Italia, er sannsynligheten for å bli returnert ganske liten.

Masud Gharahkhani, innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

- Norge er bundet av internasjonale konvensjoner, så ingen skal returneres til tortur - det ligger klart og tydelig.

- Men vi lever i en brutalt urettferdig verden hvor det er 25 millioner på flukt - 68 millioner hvis man tar med internt fordrevne. Det er en økning på 3 millioner på et års tid. 85 prosent er i nærområdene. Det beste vi kan gjøre er å ha en politikk som gjør dette mer rettferdig, der vi sier at det er kvoteflyktninger vi prioriterer - og sikre hjelp til nærområdene med solidaritetspotten. Det gjør at vi kan hjelpe flere på den beste måten.

Kristin Ørmen Johnsen, inntil nylig Høyres innvandringspolitiske talsperson

- Er det reel fare for tortur og forfølgelse skal personen i utgangspunktet få opphold i et trygt land. Man kan ikke redde alle i verden, men jobbe for hjelp i nærområdene.

- Det å sende tilbake til et trygt tredjeland, som vi får kritikk for, synes jeg er helt greit. Vi får også mye kritikk for å sende folk tilbake til trygge områder i Afghanistan. Arbeiderpartiet har vært veldig kritisk, blant annet med tanke på oktoberbarna, men jeg mener at det må være helt greit.

Karin Andersen, innvandringspolitisk talsperson i SV

- Det var et vanskelig spørsmål. Vi har et særlig ansvar for dem som har kommet hit og å ikke returnere folk til fare. Og vi ansvar for å bidra til å avhjelpe situasjonen til dem som står midt i konfliktene.

- Det jo noen redningsaksjoner for krigsflyktninger. Da havner folk i FNs flyktningleire og blir en del av kvotesystemet, påpeker hun.

- Asyl og flyktningfeltet er fullt av dilemmaer, og det er ikke slik at det er én løsning på alt. Enten man mener det ene eller andre, så må man prøve å gjøre det man kan når folk er oppe i de verste situasjonene en kan oppleve. Menneskerettighetene er til for å brukes på den svarteste, vanskeligste dagen - ikke når det ikke er noen problemer. Det er en måte å sivilisere verden og land på. Da handler det om å følge de prinsippene, selv om det tidvis vil kreve mye av oss.

Ingebrigt Steen Jensen, reklamemann og samfunnsdebattant

Steen Jensen snakket svært mye om nettopp etikk og moral, men kommenterte dette dilemmaet bare i korthet med at begge deler i prinsippet er like ille.

Pål Nesse, spesialrådgiver i Flyktninghjelpen

- Det å sende folk som har kommet seg i trygghet tilbake til et sted der de kan være i fare, er for meg annerledes enn å påta seg et ansvar for å hente ut alle som er utrygge.

- Hvis en tenker på Norge og andre verdenskrig: Skulle Sverige sendt alle tilbake hit? Eller hadde de plikt til å evakuere alle som kunne vært i en utrygg situasjon? Det er klart det er et større grep å sende tilbake. Det er heller ikke politisk mulig.

- Er det moralsk riktig overfor dem som er i situasjonen?

- Nei, men trygghet er et knapphetsgode, og det vil det alltid være - det ser jo vi i Flyktninghjelpen. Derfor er en rimelig grad av kvote, forbud mot retur og en større innsats i nærområdene det viktigste.

Mest sett siste uken