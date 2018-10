Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

Hvilken innvirkning statsbudsjettet vil få på din lommebok blir kjent klokken 10. Lekkasjer gir allerede nå en pekepinn.

saken oppdateres

På bakgrunn av lekkasjer kan vi fremheve punkter som vil få betydning for din lommebok:

Lavere strømregning

(regjeringen går inn for å kutte el-avgiften med 650 millioner kroner, erfarer Nettavisen. Det er første gang på 16 år at avgiften reduseres)

Uendret kostnad ved netthandel

(fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner beholdes i statsbudsjettet)

Billigere brus og godteri

(sukkeravgiften reverseres)

Bilprisene øker ikke - i år

(regjeringen dropper økningen av bilavgiftene - omleggingen av beregningsmåten for avgifter vil tidligst skje i 2020)

Økt skatt for servitører

(fra nyttår blir det arbeidsgiveravgift på tips og skatt på tipsinntekter)

Bedre pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

(regjeringen foreslår gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende)

Aksjer, formue og driftsmidler

(regjeringen vil øke bunnfradraget for formue noe. Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler kuttes fra 80 til 75 prosent)

Lavere maksimum eiendomsskatt

(regjeringen foreslår å senke taket på kommunal eiendomsskatt fra 7 til 5 promille av eiendommens verdi - foreslår samtidig at skattegrunnlaget for eiendomsskatt ikke skal overstige 70 prosent av eiendommens verdi.

