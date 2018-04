Dette elsykkel-beistet koster over 50.000

Salget av elsykler er i ferd med å ta av. Nå sliter produsentene med å skaffe nok motorer.

Nå er det på elsykkelen storfolk skal kjennes. Det kan virke som sportskjedene kappes om å selge de dyreste syklene.

XXL tilbyr en Scott-sykkel med elmotor til nesten 50.000 kroner. Anton Sport er sprekere med en e-terrengsykkel fra Cannondale til 56.999 kroner.

Har leveringsproblemer

Selv om dette representerer et mindretall av modellene, må man være forberedt på å grave dypt i lommeboken for en ny elsykkel.

En rask gjennomgang av de 45 syklene som sportskjeden Sport 1 tilbyr har en snittpris på nesten 27.000 kroner.

Importøren av Scott-sykler i Norge vil ha vekk snøen før han går ut med salgstall.

– Jeg tror ikke de har solgt så veldig mye i butikkene ennå, men det er en bra utvikling, sier daglig leder Ivar Manger i Ramo på telefon til Nettavisen.

– Utfordringen vår nå er å kunne levere nok sykler. I Europa er det problemer med å produsere nok motorer til elsyklene. Det er ikke så mange som lager disse motorene, og så er det et stort marked for elsykkel, fortsetter han.

Spår tredobling av salget



Daglig leder Stian Steen-Olsen i Stians Sport, som tar inn Merida-sykler, forteller også om problemer med å produsere nok elmotorer.

– Salget er som en hockeykølle, og akkurat nå er vi på bladet. Det jeg vil frem til er at det er veldig få som har prøvd elsykkel, og når det først tar av, vil salget eksplodere. Hvis vi ser på utviklingen i Europa, så tror vi at salget av elsykler utgjør godt og vel en tredjedel av sykkelsalget om noen år, sier han på telefon til Nettavisen.

Han forteller at det i Norge ble det solgt rundt 350.000 sykler i 2017. Av disse var rundt 35.000 elsykler.

SPÅR TREDOBLING: Her er Stian Steen-Olsen i Stians sport med en elsykkelen Merida E-One Twenty 900 til 65.000 kroner.

Skal salget økes til en tredjedel, slik Steen-Olsen spår, medfører det en tredobling av dagens elsykkelsalg.

Tre ganger så dyrt



Snittprisen på elsykkel i Europa er på rundt 3000 euro, ifølge Stian Steen-Olsen i Stians Sport.

– Men er ikke en elsykkel til rundt 30.000 kroner litt råflott?

– Nei, egentlig ikke. Elsykkel er et alternativ til transport. For mange er dette et langt raskere alternativ en eksempelvis bil. Det skal heller ikke mange taxiturer til før man kan kjøpe seg en elsykkel, sier Steen-Olsen.

Han mener det ikke er uvanlig at de som skal kjøpe elsykkel må regne med å bruke tre ganger så mye som på en vanlig sykkel.

– Vi gir smilegaranti på alle våre sykler – «trying is buying», reklamerer han og ler.

Sportskjeden XXL holder kortene tett til brystet på spørsmål om salg av elsykler. I en tekstmelding til Nettavisen skriver de at «vi gir lite konkrete detaljer på salget av ulike varekategorier».

