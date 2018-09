Dette er Barack Obamas estimerte formue

Tjente 20 millioner dollar mens han satt som senator og president. Nye bokavtaler, foredrag og andre investeringer skal ha spedd på nettoformuen.

Mens verdens maktelite er samlet på FNs høynivåuke i New York, kommer tidligere president Barack Obama til Norge onsdag for å ha en opptreden på Hellerudsletta på Skjetten utenfor Oslo. Det er Oslo Business Forum som arrangerer «The Future of Technology and Sustainability». Konferansen avsluttes med en times lang seanse der Obama intervjues på scenen.

Selv om Obama ikke lenger er verdens mektigste person, er han fortsatt ansett som en viktig aktør i valgkampen til det kommende mellomvalget i USA denne høsten. Obama kastet seg ut i valgkampen med brask og bram tidligere denne måneden, og kom med flengende kritikk av Trump.

Men Obama er også opptatt på andre kanter. Det er en kjent sak at Obama, i liket med andre ekspresidenter, har tjent gode penger på å holde foredrag. Ifølge noen anslag skal han ha mottatt 1,2 millioner dollar for å holde tre foredrag/taler for et Wall Street-firma i fjor.

Hvor mye han eventuelt får for å stille opp på konferansen utenfor Oslo, er også en godt bevart hemmelighet. De dyreste billettene til konferansen ble solgt for 32.000 kroner.

Det å være ekspresident i USA, er et lukrativt yrke. Det finnes ingen åpne kilder om Obamas nåværende formue, men flere medier estimerer at Obama har en estimert formue på flere titalls millioner dollar.

40 millioner?

Enkelte medier henviser til et estimat om at Obama-ekteparet skal ha en formue på hele 40 millioner dollar, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Det tilsvarer 324 millioner kroner.

Dette beløpet har ikke blitt gjengitt av de seriøse storavisene som The Financial Times, The New York Times, The Wall Street Journal eller Forbes.

Faktasjekk-tjenesten Snopes har én gang gjengitt beløpet i en artikkel om ekspresidentenes formue.

Det som imidlertid er klart, er hvor mye Obama tjente i perioden da han var senator og president.

Ifølge Forbes tjente Obama-ekteparet 20 millioner dollar fra lønnsinntekter, boksalg og andre investeringer i perioden fra Barack Obama ble senator i 2005 til han forlot Det hvite hus i 2017.

Ifølge CNN Money hadde Obama en formue på 1,3 millioner dollar før han flyttet inn i Det hvite hus.

Ifølge en artikkel av Business Insider fra i sommer, er Obama-ekteparet 30 ganger mer verdt enn før de flyttet inn i Det hvite hus. Avisen skriver at de har en estimert netto formue på 40 millioner dollar. De henviser til nettstedet GoBankingRates som kilde.

Barack Obama landet på Oslo Lufthavn onsdag formiddag.Her er bilkortesjen.

Obama har utvilsomt tjent gode penger på tidligere boksalg, nye bokavtaler, en avtale med Netflix, en lukrativ pensjon for ekspresidenter, foredrag og andre investeringer.

Netflix-avtalen kan være verdt flere titalls millioner dollar, anslår The New York Times.

- Netflix har ikke avslørt de økonomiske detaljene i avtalen, men tilsvarende avtaler mellom strømmetjenester og høyt profilerte kjendiser har vært verdt mange titalls millioner over flere år, skriver avisen.

Obama skal ha tjent svimlende 15,6 millioner dollar i tidsperioden 2005 til 2016 på forskudd og boksalg av bøkene «The Audacity of Hope», «To Thee I Sing: A Letter to My Daughters» og «Dreams From My Father», ifølge Forbes.

Ny bokavtale for 60 millioner?

Obama-ekteparet har også signert bokavtaler som visstnok skal være svært innbringende. En avtale om bøker skrevet av Michelle og Barack Obama skal ha kostet forlaget Penguin Random House mangfoldige millioner.

Det er ikke avslørt hvor mye Obama-ekteparet fikk, men Financial Times har tidligere skrevet at en budrunde mellom flere forlag gikk over 60 millioner dollar, skriver The Guardian.

Andre medier har skrevet at avtalen er verdt 65 millioner dollar.

Obama skal også ha mottatt en estimert årlig presidentpensjon på 200.000 dollar etter at han forlot Det hvite hus, skriver Newsweek som henviser til nettstedet Fedsmith.com.

Obama mottok også prispenger på rundt 8,2 millioner korner da han ble tildelt Nobels fredspris i 2009. Men beløpet skal ha blitt donert til veldedighet.

Forbes har analysert selvangivelser og andre finansdokumenter over en 16-årsperiode. Totalt tjente Obama 15,6 millioner dollar på bokavtaler og boksalg fra han ankom Washington D.C. i 2005 til han flyttet ut av Det hvite hus i 2017.

Obama har mottatt ytterligere 3,7 millioner i offentlig lønn. Michelle Obama tjente henholdsvis 317.000 og 274.000 dollar i 2005 og 2006 som ansatt ved University of Chicago Hospitals, før startskuddet gikk for valgkampen til ektemannen i 2007.

I 2005 og 2006 var hun styremedlem i TreeHouse Foods, som førte til en inntjening på 80.000 dollar.

I løpet av denne perioden har Obama-ekteparet også donert store beløp til veldedighet. Ifølge selvangivelsen skal de ha gitt 1,6 millioner dollar til veldedighet, noe som tilsvarer 8 prosent av deres totale inntjening i samme periode, skriver Forbes.

- Et hundretalls millioner

The American University anslår at Obama-ekteparet kan til sammen tjene et hundretalls millioner dollar i tiden etter Det hvite hus.

- Basert på estimerte inntekter fra taler, bokavtaler og pensjoner, kan Obama-ekteparet tjene så mye som 242,5 millioner dollar etter å ha forlatt Det hvite hus. Ikke dårlig for et ektepar som hadde en total netto formue på 1,3 millioner dollar da de tiltrådte embetet, lyder en blogg på The American University.

Estimatet har blitt gjengitt av en rekke mer eller mindre seriøse medier.

Forbes anslår at Obama-ekteparet kan tjene gode penger i årene som følger etter Det hvite hus. Forbes skriver at det tidligere presidentparet Bill og Hillary Clinton tjente over 240 millioner dollar på blant annet foredrag og lukrative bokavtaler i løpet av de første 15 årene etter Det hvite hus.

Obama har holdt hundrevis av taler i løpet av sin karriere. Her kan du lytte til over 450 av hans taler – helt gratis.

