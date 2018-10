Dette er de gamle myntene i skuffen verdt

Gamle mynter kan være verdt tusenvis av kroner. Det avhenger av årgang og hvor slitte de er.

(Vi.no): Mynter og sedler blir byttet ut eller faset ut med jevne mellomrom. I overgangene hender det at det blir liggende igjen noen mynter i en skuff eller i et skap.

- Folk dukker rett som det er opp med mynter som stammer fra slutten av 1800-tallet, som de har funnet under opprydding hos foreldre og besteforeldre, forteller Ole Bjørn Fausa. Han er Samlerhusets styreleder og eier av Det Norske Myntverket.

Fakta: Verdifulle mynter

1 øre: De fra perioden 1912, 1915, 1921 og 1923 kan være verdt opp til 10.000 kroner. 2 øre: Myntene fra 1915, 1917, 1919, 1920, 1932 og 1968 er særlig verdifulle. 5 øre: Femøringer fra før 1937 kan man tjene opp til 50.000 kroner på. 10 øre: De som er usirkulerte og fra 1927 er mest verdt - 10.000 kroner. 25 øre: Myntene fra før og rett etter første verdenskrig er mest verdt. 50 øre: Femtiøringer fra 1912, 1922, 1923, 1929 1943, 1945 og 1954 kan alle være verdt flere tusen kroner.

Å få en kort forklaring på hva gamle penger er verdt, er dog ikke så enkelt. Verdivurderingen kan bli ganske så komplisert.

Vi.no forsøkte å få svar til saken av en forbrukerøkonom og Norges Bank, men de kunne ikke svare på hvilken verdi myntene har for samlere.

Les også: Unge gründere ber pensjonister være mentorer

Slik selger du

Skal man selge samlerobjekter kan man henvende seg til en mynthandler-forretning, eller forsøke å selge dem på for eksempel finn.no.

Vær oppmerksom på at myntkatalogen «Norges Mynter» viser antatt salgsverdi fra forhandler, som vanligvis er høyere enn fra en privatperson.

- Kvalitet og årstall er alfa og omega når det kommer til verdivurdering, forteller Alexander Røer ved Roschberg Mynthandel AS, og fortsetter:

- En tommelfingerregel er at alt av norske mynter må være fra før 1920 for å ha særlig høy verdi.

Les også: Samuel og bestefar ble bestekompiser - det førte dem jorda rundt

Kilovare

Dersom man har vanlige mynter i for eksempel et glass, hvor myntene er fra 1924 og fremover i tid, blir de kjøpt og solgt som kilovare.

- Da kan man regne med omtrent 25 kroner per kilo, forteller Røer.

Om myntene kommer rett fra myntpressa, eller er usirkulerte, er de verdt vesentlig mer.

- Da må hver enkelt mynt sees og vurderes hver for seg, sier han.

Det har mye å si hvilken stand mynten er i, men å forsøke å vaske dem for at de skal se ut som de er mindre brukt enn de egentlig er vil nok ikke hjelpe.

- Du skal aldri vaske eller pusse en mynt! En professjonell mynthandler, eller myntsamler vil se med en eneste gang at disse myntene er tuklet med, og verdien forsvinner med en eneste gang, understreker Røer.

Les også: Dette må du vite om oppbevaring av viltkjøtt

Ett øre

- For ettøringer utgitt etter 1945 er det kun mynter som er helt usirkulerte som har reell verdi. De er likevel ikke særlig verdifulle – fra 30 til 100 kroner stykket, sier Fausa og fortsetter:

- Prisene for ettøringer varierer stort fra år til år. 1908, 1911, 1912, 1915, 1920, 1921, 1922, 1926 og 1927 er godbiter for samlere, og her varierer prisene fra mange hundrelapper opp til 10.000 kroner avhengig av hvor pent brukt mynten er.

To øre

Fausa forteller at for toøringen er det årgangen fra 1968 som gjelder. Den fantes bare i et myntsett fra Det Norske Myntverket.

Et slikt myntsett er i dag verdt rundt 30.000 kroner, men 1967 og 1969 er uten nevneverdig verdi.

I tillegg er samtlige toøringer som er utgitt før 1935 godbiter for samlere, kan Fausa fortelle. Utgavene fra 1917 (utgaven med såkalt enkeltstrek) og 1923 kan man få rundt 50.000 kroner for.

- 1917-versjonen vil en mynthandler betale nærmere 1000 kroner for, selv i ordinær tilstand, legger Alexander Røer til, og fortsetter:

- Hvis de er rett fra myntpressa så kan alle mynter frem til ca. 1958 være verdt mellom 50 kroner og flere tusen.

Fem øre

- Femøringen fra 1945 er en godbit. Usirkulert utgave er verdt 5000 kroner og selv velbrukte eksemplarer får man ofte 1000 kroner for, sier Fausa.

Før krigen og spesielt før 1937 er verdiene store for usirkulerte eksemplarer - opp til hele 50.000 kroner. Pent brukte eksemplarer er gjerne verdt noen få tusenlapper.

Røer mener det er myntene før 1920 som er de mest verdifulle av femøringene.

- Femøringer fra 1917-1920 koster rundt en hundrelapp, sier han.

- For brukte mynter, som bærer spor av slitasje, er det kun 1945 som har nevneverdig verdi, mener Fausa.

Les også: Carsten O. Five: - Vi burde prute overalt! Ikke bare i Syden

Ti øre

Tiøringene fra 1870-tallet og 1927 er mest verdt. Sistnevnte er verdt 10.000 kroner i usirkulert utgave og litt mindre hvis de er pent brukt.

- Fra krigens dager er årgangene 1943 til 1945 gode, og her er verdien 500 til 1500 kroner for usirkulerte og et par hundrelapper for pent brukte, forklarer Fausa.

25 øre

- De myntene som er fra krigens dager, er verdt fra 300 til 800 kr i beste kvalitet og en hundrelapp eller to i pent brukt stand, forklarer Fausa.

Myntene fra før første verdenskrig er verdt fra mange hundrelapper og opp til flere titusenlapper i usirkulert stand, og verdiene er også bra for pent brukte mynter.

- 1912 skiller seg litt ut. De myntene er verdt omtrent 1000 kroner i brukt normalkvalitet, legger Røer til.

50 øre

For femtiøringen er det 1954 som gjelder. De usirkulerte kan være verdt 9000 kroner.

- Den er også verdt flere tusen i lett brukt tilstand, påpeker Fausa.

Alle femtiøringer fra krigen er etterspurte blant samlere, ifølge Fausa. 1943 og 1945 peker seg ut, der usirkulerte utgaver er verdt 3000 kroner og 7500 kroner. Lett brukte mynter av disse årgangene er også verdt tusenlapper.

- Femtiøringer fra 1870- og 1880-tallet er sjeldne i usirkulert utgave, og prisen er ofte titusener av kroner. Selv pent brukte og alminnelig brukte mynter fra denne perioden går for tusenvis av kroner. Alle femtiøringer fra før unionsoppløsningen er ettertraktede og dyre, forteller Fausa.

Fra 1905 til 1940 er prisene fra om lag 1000 til 4000 kroner for ubrukte mynter.

Artikkelen er opprinnelig publisert hos Vi.no - en nettavis for godt voksne.

Mest sett siste uken