Dette er vårens nye produkter fra Tine

Mindre sukker, mindre fett og mer protein.

Mandag 19. februar lanserer Tine en rekke nye produkter, hvorav mange faller inn under samme kategori: Proteinrike småmåltid.

14 Cottage Cheese & Yoghurt i ulike smaker, samt flere typer YT proteinpudding og proteinshake, er blant de nye produktene du nå kan kjøpe i butikken.

- Vi ser at forbrukerne etterspør produkter med mindre sukker, mindre fett og mer protein. De nye YT-produktene leverer jo på det, som er uten tilsatt sukker, men søtet med søtstoff, sier Veronika Skagestad, kommunikasjonsrådgiver i TINE.

Se alle de nye produktene i videoen helt øverst i saken.

Andre produkter forsvinner



Skagestad forteller at TINE har inngått en intensjonsavtale med næringsorganisasjonene, dagligvarebransjen og helsemyndighetene, hvor de har forpliktet seg til å redusere salt, sukker og mettet fett i mat.

- Helsemyndighetene anbefaler at vi skal få oss mindre tilsatt sukker, mettet fett og ellers spise variert. Samtidig ser vi at mange forbrukere er opptatt av å få mest mulig ut av ressursene, og ønsker seg mat og drikke som er best mulig for helsa, sier Skagestad.

Nå som TINE lanserer nye produkter, vil andre forsvinne.

- Det er kjedene som bestemmer hvilke produkter som får bli i butikken deres. Hvis det ikke er høy nok etterspørsel bak produktene, så vil de forsvinne, og det gjøres gjerne i lanseringsvinduene.

NYE PRODUKTER: Dette er Tines nye vårprodukter.

- En kjempeinnovasjon



I tillegg lanserer flere juicetyper, en ny type iskaffe, Litago med kanelsnurrsmak og Tinemelk med nye smaker.

- Det er første gang vi lanserer melk tilsatt smak. Det er altså lettmelk, uten tilsatt sukker, men med smak.

Blant de nye produktene finner vi også en piskbar fløte med 34 prosent redusert fettinnhold.

- Det er en kjempeinnovasjon! Det som tidligere har vært problemet med blant annet matfløte som har redusert fett er at den ikke kan piskes og brukes i desserter, men denne kan piskes og har mindre fett enn vanlig kremfløte.

Mest sett siste uken