Dette er Volkswagens plan for å drepe Tesla

Volkswagens nye «skateboard» skal være selskapets Tesla-dreper.

Volkswagen produserer over 10 millioner biler i året, og kniver om bilgigant-tronen mot Toyota.

Lenge har tyskerne sett Tesla komme opp og frem i det elbilmarkedet. Men nå skal de sette en stopper for det.

Prosjektet med «Tesla-dreperen» har vært et prosjekt siden 2015. Nylig avslørte selskapet planen som de mener skal revolusjonere markedet. Det skriver Financial Times.

Volkswagens gigaprosjekt handler om å sette av over 300 milliarder kroner til å satse på elektriske biler de neste fem årene.

«Skateboard»

I prosjektet handler det om å lansere et nytt «skateboard». Et chassis som skal være grunnlaget for over 50 nye modeller fra og med 2025.

Selskapet ser på det som en helt ny plattform som skal endre hele industrien. Ikke lengre trenger de bruke all tid på design og chassis. Men heller satse på brukeropplevelse og selvkjørende biler.

– Denne plattformen er hjertet og sjelen til alt Volkswagen driver med i fremtiden for passasjerbiler, sier Johannes Buchmann som er bil-analytiker.

SKAL TA TESLA: Denne, sammen med andre konseptbiler skal være Volkswagens fremtid i elbilmarkedet.

Volkswagen har begynt å ta innover seg at fremtiden er elektrisk. Med ny batteriteknologi og andre løsninger vil Volkswagen ta opp kampen om lengre rekkevidde, pris og raske lademuligheter.

En del investorer og analytikere mener det nye chassiset vil gi tyskerne en helt nødvendig fordel i kampen om elbil-markedet.

På selskapets mange fabrikker skal det settes i gang storstilt produksjon av det nye chassiset, blant annet på fire fabrikker i Tyskland, en fabrikk i USA, to i Kina og en i Tsjekkia.

Det er et avgjørende veiskille for Volkswagen. Lykkes de, vil de nok bli verdens største bilprodusent.

Nye konseptbiler

Volkswagen har i forbindelse med flere bilmesser lansert nye konseptbiler, som viser frem hvordan selskapet ønsker å revolusjonere elbilmarkedet. De skal lage luksusbiler, enkle og billigere biler, og til og med relansere den gamle Volkswagen Type 2 (eller Microbus), som lenge ble kjent for å være «hippie-bussen».

GAMMEL BIL, NY DRAKT: Elbilversjon av den gamle Volkswagen Transporter/Microbus.

Den nye VHS-en

Selskapets øverste sammenligner det nye chassiset ikke med øvrige biler, men som en revolusjonerende plattform. Litt som da VHS-kassettene kom til markedet.

– Hvis du ikke må bruke all din tid på arkitektur som chassis, har du tid til å bruke den tiden på elektronikk, brukeropplevelsen og selvkjørende biler, sier Chris Borroni-Bird som er tidligere sjef i General Motors til Financial Times.

