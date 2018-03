Dette huset kan være starten på en stor revolusjon

Bygges på under et døgn og kan bli en prisbombe.

3D-printere er superteknologien som vi for noen år siden hørte skulle revolusjonere alt. Prisen stupte og alle skulle få en hjem til seg.

Slik ble det ikke, men det betyr på ingen måte at 3D-printing er en teknologi som er død, den har bare blitt populær andre steder - i industriell skala.

På SXSW-konferansen vises det denne frem et 35 kvadratmeter stort hus som er printet ut ved hjelp av en flyttbar 3D-printer.

I videoen helt øverst kan du se se hvordan selskapene bak å fremstiller sitt prosjekt!

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom veldedihetsorganisasjonen New Story og oppstartsselskapet Icon, som har gått sammen for å skape en byggeteknologi som raskt kan brukes til å bygge hus i fattige strøk - mer konkret i El Salvador.

New Story-grunnlegger Alexandria Lafci forklarer overfor Wired motivasjonen slik:

- Det er over 100 millioner som lever i slumtilstander i det vi kaller overlevelsesmodus. Spørsmålet er hvordan kan vi utgjøre en stor forskjell, fremfor å gjøre bare litt og litt?

En kan tydelig se alle lagene med "utskrift" i veggene som bygges opp lag etter lag, uten at støttevegger er nødvendig.

Ifølge New Story bruker de i dag rundt 8 måneder på å bygge et lite samfunn med 100 hus. Med den nye printeren kan de ferdigstille ett hus om dagen. I skrivende stund er kostnaden rundt 10000 dollar, men og målet er å få kostnaden ned, og størrelsen opp.

Et konseptbilde av hvordan de ser for seg masseproduksjon.

Selskapet selv hevder at de vil kunne bygge hus på 60-80 kvadrat på under 24 timer for under 4000 dollar.

Husene bygges med en spesialtilpasset sementmiks, og selskapet hevder de har klart å unngå alle typer spesialmaterialer for å holde kostnaden nede.

Icon og New Story er langt fra det første selskapet som hevder å kunne bringe 3D-skrevne hus til massene, men de ser ut til å være den første som har klart å lage et system som kan lage hus i en viss størrelse, med utstyr som forholdsvis enkelt lar seg flytte rundt.

Så langt er det ingen som har klart å skalere opp denne typen prosjekter utover konseptstadiet til å gi økonomisk mening. Om Icon er selskapet som får til dette, gjenstår å se.

Mest sett siste uken