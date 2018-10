Dette skjedde da vi gikk inn på butikken for å kjøpe en Rolex-klokke

Må søke om å få lov til å sette seg på venteliste i to år.

Hva tror du skjer om du går inn til en urmaker og skal kjøpe deg en ny Rolex?

I motsetning til en del av de hypereksklusive produsentene, som Patek Philippe og Audemars Piguet (AP), er mange av Rolex' mest ettertraktede modeller i en prisklasse som er oppnåelig for mange: De såkalte sportsmodellene i stål.

Det handler spesielt om modellene Submariner, GMT Master II og Daytona, der klokkene finnes i et utall fargekombinasjoner, og har veiledende utsalgspriser på 60-110.000 kroner.

SPORTSMODELLER: GMT Master II i Pepsi-utgave, Submariner Date i såkalte Hulk-utgave og svart Daytona er noen eksempler på sportsmodeller i stål.

Et heftig bruktmarked

Tar du derimot en titt på bruktmarkedene, vil du se noe merkelig: Flere år gamle Rolex-modeller, ofte med tydelige bruksmerker, legges ut for salg med priser som er 20 prosent eller høyere enn de veiledende prisene.

I skrivende kan du for eksempel kjøpe en ubrukt Rolex Daytona i stål for 190.000 kroner på Finn. Klokken koster 110.600 kroner rett fra autorisert forhandler - et prispåslag på 72 prosent.

Vil du kjøpe ny til 110.000 kroner eller brukt til 190.000 kroner?

En annen la nettopp ut en ny Submariner til høystbydende over 150.000 kroner, selv om klokken har en nypris på like over 80.000 kroner.

Så hvorfor legges det ut produkter til langt over veiledende pris, på produkter som fortsatt er i salg?

Frustrasjon over at klokkene er nærmest umulig å kjøpe

Tar du en titt på diskusjonsfora for klokkeinteresserte og snakker nærmere med ekspertene, tegner det seg et klart bilde: Om du ønsker en av de populære sportsmodellene i stål, så kan du nesten glemme å kjøpe de fra butikken.

Tilgangen til disse modellene har tidligere vært god, men begynte å krympe for rundt et år siden. Det har nå gått sport i å legge ut bilder og videoer fra Rolex-forhandlere verden over, som er ribbet for denne typen klokker.

Lars Petter Gullaksen fra Rolexforum Norge.

- Jeg kan melde at det er økt frustrasjon i flere diskusjonsfora blant Rolex-entusiaster om at folk ikke får tak i nye sportsmodeller i stål fra Rolex. Det gjelder hele verden, sier Lars Petter Gullaksen, som er administrator på Rolexforum Norge til Nettavisen.

- Det rapporteres om opp mot to års ventetid på en stål-Submariner, det er helt galematias, sier Gullaksen.

Kevin Collettmüller er en av de som står bak Klokkeriet.

Også Kevin Collettmüller på den populære Facebook-gruppen Klokkeriet, som har samlet 45.000 klokkeinteresserte nordmenn, melder om spesielle tilstander:

- Vårt inntrykk er at forhandlerne mottar svært få av de mest ettertraktede modellene, noe som setter de i en situasjon der de må avvise kunder. Det oppleves nok frustrerende både for forhandler og kunde. En annen uheldig bieffekt av dette, er at bruktprisene drives opp på de mest populære modellene, noe som gjør de enda mer uoppnåelig for mannen i gata, sier Collettmüller til Nettavisen.

Mange rykter

Folk forteller at de har stått på venteliste i årevis, uten å få tak i klokke - og at de har gitt opp og heller kjøper brukt. Andre forteller om at «de har hørt» at Rolex har strupet produksjonen for å øke eksklusiviteten.

Andre forteller at de autoriserte forhandlerne har sett seg lei på spekulanter som bare videreselger klokkene for fortjeneste, og dermed kun selger klokkene til gode kunder med langt kundeforhold.

Noen mener å vite at for å få lov til å kjøpe den klokken du egentlig har lyst på, må du kjøpe flere mindre ettertraktede modeller først for å komme frem i køen.

Det aller meste er ubekreftede spekulasjoner. Noe har etablert seg som sannheter.

I USA har situasjonen fått et eget navn: « The Rolex Stainless Steel Watch Shortage».

Rolex Submariner, her i en såkalt nodate-utgave, er en av de mest populære Rolex-modellene. Men hva skjer om du forsøker å kjøpe en?

Dette skjer hvis du ønsker å kjøpe en klokke

Nettavisens journalist tok derfor turen inn til Urmarker Bjerke i Oslo for å sjekke situasjonen. Undertegnede fortalte at jeg ønsket å kjøpe en Rolex, men hadde forstått at de største nyhetene var vanskelig å få tak i.

Jeg spurte om hvor lang ventetid vi måtte regne med hvis vi skulle kjøpe en helt vanlig svart Submariner, eller en blå og svart GMT Master II. Ingen av disse er nyheter.

Selgeren måtte med tristhet i stemmen fortelle at hvis jeg ønsket, kunne vi fylle ut en søknad som de måtte sende til deres hovedkontor. Der ville de avgjøre om jeg i det hele tatt fikk lov til å sette meg på venteliste for å kjøpe en av modellene jeg nevnte. Rutinen var innført for alle sportsmodeller i stål.

Hvis jeg ble godkjent, var det 1,5-2 års ventetid på modellene jeg eksplisitt etterspurte. I andre farger kunne ventetiden reduseres til et år.

Uten en slik ordning, opplyste butikken om at de hadde endt opp med ventelister ut over 2030 på de største nyhetene.

Urmaker Bjerke i Oslo sentrum er en av en håndfull autoriserte utsalgssteder for Rolex i Norge.

Om vi var villig til å bruke omtrent tre ganger så mye penger for modeller i gull, eller velge de litt mindre ettertraktede modellene, var det derimot mulig å ta med seg klokke ut av butikken på dagen.

Prioriterer gode kunder

Dette er en endring den populære urmakeren introduserte i mars i år. Følgende melding tikket da ut på klokkeforumet Tidssonen:

«Med bakgrunn i den ekstremt høye etterspørselen etter Rolex i stål generelt sett for tiden, og stadig mer begrensede leveranser fra Rolex på disse modellene, så er det nå blitt «søknadsbasert venteliste» av ledelsen her i firmaet. Dette innebærer at man sender inn søknad for den modellen man er interessert i å kjøpe, så vil ledelsen godta/avslå basert først og fremst på din kjøpshistorikk og kundeforhold hos oss. Først om denne blir akseptert står du på venteliste. 126710BLRO er allerede nå ekstremt høyt etterspurt, og vi kan med sikkerhet si at de som ikke har noen kjøp hos oss tidligere kan ikke forvente å få godkjent sin søknad om å komme på venteliste.»

- Helt spesiell situasjon

Nettavisen har vært i kontakt med flere av de autoriserte Rolex-forhandlerne i Norge. De bekrefter at situasjonen er stram for disse klokkene.

- Vi kan bekrefte at situasjonen er helt spesiell, sier Rasmus Agre Gjesdal i Askeland, som ikke ønsker å kommentere situasjonen ytterligere.

Halvor Bjerke fra Urmarker Bjerke sier også til Nettavisen at tilgangen til sportsmodellene er begrenset, men at det ofte bare er noen fargekombinasjoner som det virkelig er lang ventetid på, mens det er mer overkommelig ventetid på andre farger i samme modellserie.

Tror ikke på bedring

Kevin Collettmüller sier til Nettavisen at situasjonen neppe vil komme tilbake til det normale med det første:

- Sett utenfra synes det å være produsenten som bevisst holder igjen, noe som kan være en bevisst strategi for å gjøre merkevaren mer eksklusiv. Om dette er tilfelle, vil det nok ikke endre seg i overskuelig fremtid, sier klokkeentusiasten.

