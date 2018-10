Så mye sparte Hilde og ektemannen på å flytte ut av Oslo

Robert og Hilde flyttet fra Oslo og bygde seg hus på Hadeland. Samtidig øktet de boarealet. Se kart som sammenligner boligpriser landet rundt.

OSLO (Nettavisen): - Det er ingenting vi savner her – bortsett fra matbutikken «Istanbul» på Hauketo, sier Hilde Julsvik Kristoffersen og Robert Kristoffersen i et intervju med avisa Hadeland.

Ekteparet, begge 43 år, tok med seg barna på 10 og 13 år og flyttet fra blokk i byen til enebolig på Jaren i Gran kommune i Oppland. Den sto ferdig i mars i år. Beslutningen var drevet av at de ønsket seg mer plass til seg og barna. Begge har fått seg jobb i sin nye hjemkommune.

Solgte treroms

- Vi solgte en treroms på Hauketo for vel 3 millioner kroner og flyttet til nytt hus. Totalsummen her, med hus og tomt, ble 4,5 millioner kroner, sier Robert Kristoffersen til Nettavisen.

Ekteparet sier seg svært fornøyd med valget de tok. På Jaren har de også nesten doblet boarealet, fra 79 kvadrat i Oslo til 140 kvadratmeter. Det har også blitt ett kombinert gjesterom og leserom, tv-loft med Playstation for ungene, og ikke minst ett rom hver til barna.

UT AV BYEN: Robert og Hilde angrer ikke et sekund på at de flyttet fra Oslo og bygde seg hus på Hadeland. Samtidig doblet de boarealet, fra 79 kvadratmeter i Oslo til 140 på Jaren.

Nær 60.000 per kvm i Oslo

Nettavisens tall viser hvor mye prisene faller om du beveger deg ut av Oslo-gryta. Mens en brukt enebolig i Oslo har en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 59.796 kroner, ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå, er det store forskjeller bare til de nærmeste nabokommunene.

Tabell: Prisindeks for brukt enebolig - gjennomsnittspris i 59 store kommuner

I kommunene Asker, Ski og Nittedal, alle cirka en halvtimes togtur fra hovedstaden, ligger kvadratmeterprisene henholdsvis 12.000, 23.000 og 25.000 kroner under nivået i Oslo.

Om vi legger gjennomsnittstallene for kvadratmeterpris til grunn for en tenkt bolig på 100 kvadratmeter, vil den være 1,2 millioner kroner billigere i Asker sammenlignet med Oslo, 2,3 millioner kroner billigere i Ski og 2,5 millioner kroner billigere i Nittedal.

Tallene vi har lagt til grunn for beregningene er hentet fra prisindeks for brukte boliger fra Statistisk sentralbyrå med gjennomsnittlig kvadratmeterpris for Oslo og 58 andre storkommuner. De siste tallene gjelder for 2. kvartal 2018.

Opp mot 43.000 i differanse

I snitt er det 32.637 kroner å spare per kvadratmeter på å flytte ut av hovedstaden. I vår sammenligning av 59 store kommuner, er det mellom Oslo og Bærum differansen er minst - 4.141 kroner per kvadratmeter. Størst er forskjellen mellom Steinkjer og Oslo - 43.839 kroner per kvadratmeter.

Om du betaler rundt åtte millioner kroner for en enebolig i Oslo, viser regnestykket at du kan slippe unna med fra 600.000 kroner (Bærum) til 3,5 millioner kroner (Nittedal) mindre i nabokommunene. I dette eksempelet har vi lagt til grunn et boareal på 140 kvadratmeter.

Kart: Prisindeks for brukt enebolig

- Merker større tilflytning fra Oslo

Eiendomsmegler Kristin Pettersen i Privatmegleren Lillestrøm sier til Nettavisen at hun de siste årene har merket at andelen ikke-lokale kjøpere har økt. Hun driver som eiendomsmegler i Skedsmo, Lillestrøm, Fet og Rælingen kommuner og har 30 års fartstid fra bransjen.

- Vi har merket større tilflytning fra Oslo de siste årene. Det tror jeg skyldes to ting. Det ene er selvsagt prisene i Oslo, det andre er den digitale annonseringen. Jeg ser at annonseringen når bredere ut enn før. Jeg hadde nylig et eksempel på en barnefamilie fra Frogner i Oslo som kjøpte seg enebolig i Fetsund. De hadde aldri hørt om stedet, men så annonsen og googlet seg fram. Tidligere var det kanskje en andel på 70 prosent lokale kjøpere. Nå er inntrykket mitt at det er mer halvparten av hver, sier Pettersen til Nettavisen.

SKEDSMO: En halv times reisevei fra Oslo, finner du denne idyllen. Eneboligen med terrasse og hage har en prisantydning på 7.950.000 kroner.

Priseksempler: Skedsmo og Oppegård

En av boligene hun nå har ute for salg er Strømsveien 84 på Strømmen i Skedsmo kommune, en halvtimes reise fra Oslo. Boligen, der den eldste delen er fra 1670, har et boareal på 174 kvadratmeter (primærrom) og hage med morelltre og epletre. Eiendommen ligger ute med en prisantydning på 7.950.000 kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 45.689 kroner, godt over snittet for Skedsmo; 36.467 kroner.

Et annet eksempel er Jerpeleina 30 i Oppegård kommune, byggeår 1993. Denne store eneboligen ligger ute på Finn.no med en prisantydning på 8,4 millioner kroner. Med et boareal på 249 kvadratmeter, gir det en kvadratmeterpris på 33.734 kroner. Gjennomsnittet for Oppegård kommune er 43.156 kroner.

