Dette tjener Norges største bloggere

Marna Haugen Burøe (37) tjener mest av alle landets bloggere, men det er Sophie Elise Isachsen (23) som er rikest.

Blant landets største bloggere, er det 10 som tjener over én million kroner - og alle er kvinner.

Det er langt flere enn for bare tre år siden. I 2014 var det kun fire av Norges toppbloggere som tjente over én million kroner.

Fra klokka 07.40 kan du søke i skattelistene her.

Sophie Elise er rikest



På inntektstoppen for 2017, ligger Marna Burøe Haugen (37), også kjent som «Komikerfrue», med en inntekt på 2,7 millioner, men 0 i formue.

Sophie Elise Isachsen (23) er derimot landets rikeste blogger. I 2017 tjente hun 2,5 millioner kroner - men har en formue på 7,5 millioner kroner.

- All creds til pappa som har tatt vare på økonomien min siden jeg var 16 år gammel, og litt til meg selv. Jeg jobber hardt hver dag, og tar ingenting for gitt, sa Isachsen til Kapital tidligerer denne måneden.

SOPHIE ELISE er 23 år gammel og har en formue på 7,5 millioner kroner.

Selv om mange sitter med inntrykk av at det er lett å tjene store penger på blogging, er det kun en liten andel av landets bloggere som faktisk tjener nok til å leve av det.

LES OGSÅ: - Livene deres ser perfekte ut, så man har jo litt lyst til å leve sånn

En stor del av bloggernes inntekter kommer fra såkalt «influencer marketing», hvor en bedrift betaler for at en «influencer» reklamerer for produktet på sin blogg, Youtube-kanal eller sosiale medier. Bloggeren er igjen tilknyttet et selskap, som tar seg av alt det administrative og derfor tar en viss sum av pengene.

Se hva de største bloggerne tjente i 2017 her:

Marna Burøe: 2.773.360 (2.014.502 i inntekt i 2016)

2.773.360 (2.014.502 i inntekt i 2016) Sophie Elise Isachsen: 2.548.213 (0 kroner i inntekt i 2016)

Caroline Berg Eriksen: 2.456.895 (2.087.963 i inntekt i 2016)

2.456.895 (2.087.963 i inntekt i 2016) Anniken Jørgensen: 2.281.135 (821.036 i inntekt i 2016)

2.281.135 (821.036 i inntekt i 2016) Camilla Pihl: 1.903.962 (2.102.983 i inntekt i 2016)

1.903.962 (2.102.983 i inntekt i 2016) Camilla Aastorp Andersen: 1.445.458 (1.533.448 i inntekt i 2016)



Trine Sandberg: 1.339.509 (1.987.191 i inntekt i 2016)



Anna Rasmussen: 1.377.659 (2.235.598 i inntekt i 2016)

1.377.659 (2.235.598 i inntekt i 2016) Isabel Raad: 1.195.384 (1.028.343 i inntekt i 2016)

1.195.384 (1.028.343 i inntekt i 2016) Ida Wulff: 1.105.245 (990.547 i inntekt i 2016)

1.105.245 (990.547 i inntekt i 2016) Anne-Brith Davidsen: 932.852 (899.832 i inntekt i 2016)



932.852 (899.832 i inntekt i 2016) Kristine Ullebø: 990.829 (623.897 i inntekt i 2016)



990.829 (623.897 i inntekt i 2016) Julianne Nygård: 728.247 (423.866 i inntekt i 2016)

Selskapene bak tjener millioner



Marianne Solheim, digital rådgiver i Carat Norge, anslår overfor Nettavisen at såkalt «influencer marketing» utgjør mellom 50 og 70 millioner kroner av det totale reklamemarkedet i Norge. Kjetil Manheim, plattformansvarlig i blogg.no, mener det er sannsynlig at tallet nærmer seg 100 millioner kroner.

Mens toppbloggere kan tjene opptil 50.000 kroner på ett eneste blogginnlegg med reklame, tjener selskapene bak, såkalte «influencerfirma» millioner på bloggmarkedsføring hvert år.

- I blogg.no tar vi halvparten, mens bloggeren får den andre halvparten, sier Manheim.

Blogg.no ligger nå under Egmont, og er et av selskapene som tjener penger på bloggmarkedsføring. Andre selskap er United Incluencers, Adlink, som ligger under Aller, Bonnier Media og Youtube-ekspertene Splay og Nordic Screens.

Mest sett siste uken