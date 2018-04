Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i

Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner.

Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte.

Studie: 1.200 vil dø av utslipp fra Volkswagens jukse-biler

Mens selskapet i Europa i stor grad har sluppet unna de store problemene ved å kalle inn berørte biler til verksted for en liten oppdatering, er situasjonen i USA en helt annen. USA har langt strengere utslippskrav for dieselbiler enn i Europa, og løsningen en har valgt for å fikse på problemet er dermed ikke godt nok.

Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar.

Volkswagen- og Audi-dieselbiler stuet sammen på det man nærmest kan kalle en "ørken-kirkegård" nær Victorville i California.

Problemet er at VW ikke vet hva de skal gjøre med disse bilene, og ifølge Reuters er nå nær 40 enorme parkeringsplasser fordelt ut over USA pepret med biler. Totalt skal disse bestå av nær 300.000 biler som står og støver ned og taper verdi fortløpende, hvorav den største er utenfor en logistikkflyplass i Mojaveørkenen i California.

Parkeringsplassen i Victorville.

28.000 biler er allerede vraket, mens selskapet skal ha reparert og videresolgt bare 13.000 biler.

Hva som skjer med bilene som nå står på parkeringsplasser er ikke kjent.

Dieselbiler fra Volkswagen-konsernet står tettpakket.

USA har historisk vært svært skeptisk til dieselbiler, og men de tyske produsentenes satsing på såkalt «clean diesel» sørget i noen år for at dieselsalget økte kraftig.

Etter dieselskandalen er dette tallet kraftig redusert. Ifølge EPAs bilguide for 2018, er det nå nesten ikke listeført dieselbiler. Av de tyske merkene er det nå bare BMW som selger diesel i USA, mens også Chevrolet, GMC, Mazda, Jaguar og Jeep har en håndfull modeller.

