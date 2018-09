Disse kan ta jobben fra Bent Høie

Det er seks søkere til den ledige stillingen som fylkesmann i Rogaland.

Søknadsfristen til embetet som fylkesmann i Rogaland gikk ut 30. august 2018.

Det er seks søkere til embetet, to kvinner og fire menn.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (47) fra Randaberg og tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (49) fra Haugesund ønsker begge jobben.

Her er de øvrige søkerne:

Tar ikke gjenvalg

Bent Høie har samtidig varslet Høyre om at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021.

Hvis Høie blir utnevnt, vil han tidligst kunne tiltre når inneværende stortingsperiode avsluttes høsten 2021.

- Unik mulighet

- I 2021 vil jeg ha sittet over 20 år på Stortinget, og det er derfor på tide å slippe andre til. Embetet som fylkesmann i Rogaland er en unik mulighet til å fortsatt kunne jobbe for hjemfylket mitt, men i en annen rolle. Derfor søker jeg dette embetet nå. Samtidig er Høyres nåværende møtende stortingsrepresentanter fra Rogaland veldig dyktige, og jeg mener det er riktig at andre ved neste valg topper listen til Rogaland Høyre, sa Bent Høie onsdag.

Fortsetter som statsråd

Høie fortsetter som statsråd:

- Jeg fortsetter som helseminister, og blir sittende i regjering så lenge statsministeren ønsker det. Arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste har aldri vært mer givende, og mye er fortsatt ugjort. Det gleder jeg meg til å jobbe videre med, sa Høie.

Nettavisen stilte statsminister Erna Solberg (H) dette spørsmålet fredag:

- Bent Høie søker jobben som fylkesmann i Rogaland. Hvor trygt sitter han som helseminister?

- Høie gjør en strålende jobb. Han har selv sagt han ønsker å fortsette, og da ser jeg ingen grunn til at han ikke skal det, svarte hun Nettavisen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser til Nettavisen at det ikke vil at «så veldig lang tid» å avklare hvem som får jobben.

