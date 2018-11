Disse to dagene er det priskrig på flybilletter mellom SAS og Norwegian

SAS og Norwegian har satt i gang en priskrig på flybilletter midt i uken

Førstnevnte har i flere år kjørt en fast kampanje hver torsdag, kalt «Now or never», der selskapet sender prisene til enkelte reisemål helt til bunns.

Nå lanserer Norwegian sin egen midtuke-kampanje. Den kommer på onsdager og heter «Ready Steady Fly» og varer i åtte timer – fra klokken 16 til midnatt, melder flysmart24.no.

Sist onsdag hadde Norwegian salg på billetter til New York for kr. 999 én vei, til Berlin for 249 kroner, Malaga for 299 kroner og Dubai for kr 729 kroner.

– Vi er meget godt fornøyd med salget denne første onsdagen. Destinasjonene vil variere fra onsdag til onsdag. Salget vil alltid foregå på en onsdag, men ikke hver onsdag, og vil dukke opp i nyhetsbrevet, våre sosiale kanaler og vår hjemmeside, sier presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm til flysmart24.no.

