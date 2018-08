DJ Alan Walker spilte inn 50 millioner

På få år har den 20 år gamle bergenseren Alan Walker blitt millionindustri.

Alan Walker slo igjennom med låten «Faded» i desember 2015. Det året hadde han en ligningsinntekt på 38 kroner.

I 2016 omsatte hans selskaper for 27 millioner og i 2017 for 50 millioner. Han blir strømmet 15,9 millioner ganger i måneden på Spotify. Størst inntekt har han på live-opptredener verden over: 28,6 millioner kroner i 2017, skriver Dagens Næringsliv.

- Veksten har på alle måter vært etter forventningene, sier Gilbert Lunde som er medeier i Walkers managment og i plateselskapet Mer.

Suksessen har hatt sin pris for Walker som måtte roe ned aktiviteten i slutten av 2017. Blant annet måtte han avlyse opptreden under Nobelkonserten.

- Jeg følte det var bedre å sette ned foten før jeg går på en smell og møter veggen, enn å møte veggen og så sette ned foten, sa han til VG.

Det er fabelaktige tall. Teamet til Alan Walker har vært veldig flinke til å utnytte mulighetene som har oppstått underveis, og har jobbet mye internasjonalt, sier direktør Synnes Finnskog til DN.

