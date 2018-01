DN: - John Fredriksen lot være å stille opp på Seadrill-høring

Skulle møte til grilling i Texas, men dukket aldri opp.

Torsdag var shippingmilliardæren John Fredriksen innkalt til høring i Houston i Texas, hos advokater for den offisielle gruppen av usikrede kreditorer i riggselskapet Seadrill.

Men da møtet startet klokken 09.00 lokal tid torsdag morgen, var Fredriksen fortsatt ikke å se, skriver dn.no.

Den norske milliardæren er storaksjonær i Seadrill, men har vegret seg for å stille til grillingen fra advokatene. Ingen i Fredriksen-systemet har kommentert saken overfor Dagens Næringsliv, og det er fortsatt uklart hvorvidt høringen vil gjennomføres på et senere tidspunkt.

Seadrill ble på 2000-tallet på rekordtid bygget opp til å bli en av verdens største riggselskaper, men den høye gjeldsgraden til selskapet gjorde at det ble hardt rammet av oljenedturen i 2014.

Selskapet, som på det meste var verdt 150 milliarder kroner, kollapset da oljeprisen falt og det aller meste av egenkapitalen er nå borte.

Seadrill søkte derfor i midten av september i fjor om konkursbeskyttelse i USA. Da hadde selskapet samlede forpliktelser på rundt 20 milliarder dollar.

Sist november steg imidlertid Seadrill-aksjen med 80 prosent på bare to dager, etter at flere grupperinger av obligasjonseiere i selskapet viste interesse for alternative løsninger.

Det er i forbindelse med disse nye forslagene, som vil gi de usikrede kreditorene bedre betalt, at Fredriksen var innkalt til høringen torsdag morgen.

