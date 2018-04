DN: Børsen ser på handel med Norwegian-aksjen før nyheten om oppkjøp

Norwegian-aksjen steg med 11 prosent før et mulig bud på flyselskapet ble kjent. Nå ser Oslo Børs nærmere på handlene, skriver Dagens Næringsliv.

Det var torsdag formiddag at nyhetsbyrået Bloomberg skrev at British Airways-eier IAG vurderer å legge inn bud på flyselskapet Norwegian.

Nyheten gjorde at Norwegian-aksjen steg kraftig. Likevel hadde aksjen begynt å stige allerede før nyheten ble kjent, skriver Dagens Næringsliv.

Den siste tiden har aksjen vært en taper på børsen, men tirsdag gikk aksjen opp mer enn 3 prosent. I timene før det mulige oppkjøpet ble kjent steg aksjen 7 prosent.

Nå bekrefter Oslo Børs at de ser på handlene med aksjen i forkant av nyheten.

– Vi ser alltid rutinemessig på handelen i forkant av den type hendelser, bekrefter kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs til Dagens Næringsliv.

– Hvis det er noen mistanke om brudd på verdipapirlovens bestemmelser, vil det være Finanstilsynet som ser nærmere på det og vurderer det. Vår avtale er at vi sender slike saker videre, og det gjør vi med lav terskel. Vår avdeling har full oversikt over handelen på Oslo Børs og har et overvåkingssystem som gjør at vi kan oppdage mistenkelige mønstre i handelen, sier Aase.

Norwegians aksjekurs gikk torsdag opp hele 47 prosent.

