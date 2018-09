DN: Giske og N'jie ut mot mediedekning på internt seminar

Samboerparet Trond Giske og Haddy N'jie tok et oppgjør med medienes dekning på et internt seminar for VGs nyhetsredaksjon, ifølge Dagens Næringsliv.

Seminaret ble holdt fredag under tittelen «De har stått i mediestormen i 2018. Slik opplevde de det – og slik var VGs dekning».

Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG beskriver møtet som «veldig lærerikt og interessant», men vil ikke gå inn på detaljer fra møtet.

– De var invitert til seminaret vårt under forutsetning at det som ble sagt, skulle holdes der. Det gjorde vi for at de kunne ha en åpen og ærlig dialog med VGs journalister, sier hun.

Ifølge Dagens Næringsliv stilte N'jie seg kritisk til at VG ikke publiserte innholdet i anklagene mot Giske, som hun mente gjorde det umulig for dem å tilbakevise dem. Hun skal også ha kritisert avisen for ikke å bruke anonyme kilder som sympatiserte med samboeren.

Giske skal også ha gått ut mot DNs dekning av saken, som han skal ha vært mer kritisk til enn VGs. Det var DN som først omtalte anklagene og varslene mot den tidligere Ap-nestlederen.

Håndlykken ønsket ikke å kommentere disse opplysningene. DN har også forsøkt å få en kommentar fra Giske og N'jie uten å lykkes.

