DNB Markets gjør helomvending - venter oppgang i boligprisene

DNB Markets tror boligprisene vil stige allerede i dette kvartalet.

DNB Markets var blant de mest negative til boligprisene for tre måneder siden. Nå har de snudd.

Mens meglerhuset i januar ventet et fall på 3,5 prosent i år, og et gradvis fall gjennom hele året, tror DNB nå på oppgang allerede i kvartalet vi er inne i.

- Vi venter nå en vekst i prisene i resten av 2018 og i 2019, skriver økonomene i DNB Markets i rapporten «Økonomiske utsikter.

Lavere lager

Hovedgrunnen til snuoperasjonen er at den kraftige nedgangen i lageret av usolgte boliger, kombinert med den prisveksten i årets tre første måneder.

- Når vi snur i synet, handler det om at prisene har overrasket postitivt og at lageret av usolgte boliger har falt skarpt. Når vi gjorde de forrige anslagene våre i januar, venter vi skulle få et år med mange nye boliger på markedet og at det ville være mange usolgte boliger på markedet. Det ville prisene nedover, sier Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, til Nettavisen.

TROR PÅ OPPGANG: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

- Nå ser vi at det ikke er kommet så mange nye boliger inn på markedet, selv om det nok vil komme noe senere, men det påvirker anslagene våre, sier han.

DNB venter nå en vekst på -0,2 prosent i år og 1,5 prosent i 2019.

- Lavere arbeidsledighet, høyere inntekt og fortsatt lavere renter støtter prisveksten. Rentehevinger og en økning i tilbudet av nye boliger bør dempe prisveksten fra sent i 2018 og lede til et fall i prisene fra midten av 2020, skriver meglerhuset, som antar at boliglånsforskriften vil bli fornyet i juli.

Kraftig vekst

Etter et markant fall i boligprisene i fjor, har 2018 startet mye sterkere og det har vært tre måneder med oppgang på rad.

Spesielt i Oslo har prisene steget kraftig. I årets tre første måneder er prisene opp 5,8 prosent i hovedstaden. Dette er en voldsom vekst, på linje med febertilstandene som hersket i hovedstaden for noen år siden.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer, er overrasket over at prisene i Oslo-markedet stiger så mye som de gjør.



– Det har blitt et betydelig større press i Oslo enn for noen måneder siden. Vi tror det skyldes at mye av usikkerheten i Oslo-markedet er borte. Flere investorer vurderer nå å kjøpe leiligheter og førstegangskjøpere ønsker å komme seg inn i markedet før prisveksten blir for stor. Vi ser at det er mye mer interesse på visninger og økt aktivitet i budrunden, uttalte Dreyer til Nettavisen tidligere denne måneden.

