Spår nok en sommer med sterk euro.

DNB Markets legger onsdag frem nye anslag for den norske økonomien i tiden fremover.

Det inkluderer ferske anslag for den norske valutaen. Økonomene tror at vi har nok en sommer med en sterk euro foran oss.

De to foregående somrene var rekorddyre for dem som planlegger en ferie til populære sommerreisemål som Spania, Italia, Frankrike og Hellas, som alle er en del av eurosonen.

DNB Markets venter nemlig at en euro koster 9,40 kroner i juli 2018, en oppjustering fra dere forventning om 9,30 kroner for tre måneder siden.

Deretter venter de at euroen vil falle til 9,20 kroner om et halvt år og 9,10 kroner om et år.

DNB-økonomene venter dessuten at den amerikanske dollaren vil ligge på 7,64 kroner i juli, mot et anslag på 7,56 for tre måneder siden.

Meglerhuset spår imidlertid at grensehandelen vil være gunstig i lang tid fremover.

De venter at 100 svenske kroner vil koste 92,16 norske kroner i sommer, neste to kroner lavere enn deres estimat fra januar.

