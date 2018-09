DNB og Telenor håver inn på papirfakturaer

Drar inn rundt en halv milliard kroner i året på papirfakturagebyrer, ifølge DNs beregninger.

En papirfaktura koster omkring fem kroner å sende for bedrifter med stort volum, men Telenor tar 59 kroner i gebyr, skriver DN. De har fått prisen på fem kroner fra PostNord Strålfors, som håndterer fakturautsendelse for flere norske selskaper.

Om digitaliseringsgraden er på 65 prosent, slik DN regner med, sender Telenor ut rundt åtte millioner papirfakturaer årlig, skriver avisen videre. Da sitter de ifølge deres beregninger igjen med 330 millioner kroner.

Hos Telenor får avisen bekreftet at rundt halvparten av 12 millioner årlige fakturaer tilknyttet kredittkort er på papir. Gebyret deres er 39 kroner pluss moms, eller nærmere 31 kroner uten moms, og banken skal da kunne sitte igjen med 156 millioner kroner i året.

– Regnestykkene må nesten stå for DNs regning, skriver Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB, i en epost til DN.

Han påpeker at fakturering på papir ikke er fremtiden, og at de gjør mye for å redusere bruken. Hos Telenor vil ikke kommunikasjonssjef Anders Krokan gå ut med detaljerte opplysninger, men bekrefter at papirfakturagebyret er på 59 kroner. Han sier blant annet at de ønsker å ha et gebyr som motiverer folk til å gå over til digital faktura, men at det stadig er både unge og gamle som ønsker den på papir.

