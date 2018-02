DNB øser ut penger til eierne

Gir 11,6 milliarder til aksjonærene.

DNB deler ut 11,6 milliarder kroner til eierne i utbytte for 2017. Det tilsvarer 7,10 kroner pr aksje.

Det fremgår av selskapet torsdag.

Dette er en kraftig oppgang fra 2016, hvor eierne fikk «kun» 9,28 milliarder kroner, eller 5,7 kroner pr aksje.

Utbyttet utgjør 55 prosent av DNBs overskudd for regnskapsåret 2017.

Men dette er ikke den eneste måten DNB vil gi tilbake penger til eierne side. Gjennom tilbakekjøp av egne aksjer, som er en annen måte å betale en form for utbytte på, er andelen som er tilbakeført aksjonærene, på 73 prosent av overskuddet.

DNB har et langsiktig mål om å betale ut minimum 50 prosent av resultatet i utbytte til sine aksjonærer.

Bedre enn året før

Selskapet hadde i fjerde kvartal 2017 en netto renteinntekt på 8,86 milliarder kroner, mot 8,37 milliarder kroner i samme kvartal året før.

Resultatet før skatt var også bedre enn samme kvartal året før, med 6,8 milliarder kroner, mot 5,6 milliarder i fjerde kvartal 2016. Det var godt hjulpet av svært lave tap på utlån. Mens denne var 402 millioner kroner i fjerde kvartal i 2017, var den mer enn fire ganger høyere, 1753 millioner kroner, i samme kvartal året før.

Lavere tap

Storbanken peker naturlig nok på lavere tapsavsetninger på utlån som en sentral forklaring på den gode utviklingen i DNB. Samtidig påpeker de at farten i norsk økonomi har økt, og utsiktene fremover er gode.

- Jobben vår i DNB handler om å skape de beste kundeopplevelsene. Vi møter kunden der kunden er. Vi har lagt ned mange av våre filaler, men øker likevel boliglånsporteføljen. Dette er mulig fordi vi har de beste og mest kundevennlige digitale løsningene. Jobben som er gjort med boliglånsautomatisering, er inspirerende. Nå satser vi også tungt på å forenkle låneprosessen for bedriftskundene våre. Vi kommer til å gjøre hverdagen enklere for gründere og bedriftsledere, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB i en melding.

For helåret 2017 var det også vekst, fra 34,1 milliarder i 2016 til 35,4 milliarder for 2017. Resultatet før skatt var 26,9 milliarder kroner for 2017, mot 23,4 milliarder kroner i 2016.

