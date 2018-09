DNB setter opp renten

- Ikke godta økt rente på boliglånet, minner Forbrukerrådet om.

DNB øker rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

- Etter en lang periode med historisk lave boliglånsrenter er det ikke overraskende at rentenivået nå øker, sier DNBs konserndirektør for personmarkedet, Ingjerd Blekeli Spiten, i en børsmelding fredag.

Spiten forklarer dette slik:

- Det er flere faktorer som påvirker rentene kundene betaler på boliglånet sitt. Det har lenge vært forventet at Norges Bank ville øke styringsrenten på rentemøtet 20. september, blant annet på bakgrunn av de signaler sentralbanken selv har gitt. Dette har gitt seg utslag i økte pengemarkedsrenter over noe tid.

Les også: Forbrukerrådet: - Ikke godta renteøkning på boliglånet

- Ikke godta økt rente på boliglånet

Men - det er verdt å merke seg at Forbrukerrådet slett ikke er enig:

- At Norges Bank setter opp styringsrenten, betyr ikke at du må godta økt rente på boliglånet ditt. Betaler du tre prosent eller mer for boliglånet i dag, bør du flytte boliglånet, anbefaler Forbrukerrådet.

- Forberedt

DNBs konserndirektør for personmarkedet, Ingjerd Blekeli Spiten, mener imidlertid rentehevingen har vært ventet og varslet i lang tid.

- Det gjør at vi tror de fleste låntagere har innstilt seg på at dette ville komme, sier Spiten.

For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 4.november 2018.

Bytt bank - spar penger

Bankene må rapportere alle sine priser til Finansportalen.

– På Finansportalens boliglånssider finner du prisene på alle boliglån. Sjekk hva du betaler og hvordan banken din plasserer seg etter eventuelle prisøkninger. Mange blir overrasket over at de betaler altfor mye for boliglånet allerede. Dersom banken ikke går med på å holde renten uendret, kan du likevel kutte renten ved å bytte bank. Ofte er det mer å hente enn 0,25 prosent. En halv prosent på et boliglån på tre millioner er over en tusenlapp per måned, opplyser Forbrukerrådet.

Mest sett siste uken