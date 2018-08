DNB spår solid lønnsvekst i årene fremover

Den gjennomsnittlige nordmann vil årlig få rundt 17.000 kroner mer å rutte med, skal man tro storbanken. De er likevel mindre optimistiske enn sentralbanken.

DNB Markets venter at lønnsveksten vil ta seg klart opp fremover.

I meglerhusets nyeste rapport for økonomiske utsikter hever meglerhuset anslagene for lønnsveksten. De venter nå at den vil stige med rundt tre prosent i året frem til 2021.

Det tilsvarer at lønnen til en gjennomsnittlig nordmann med en årslønn på 530.000 kroner vil få rundt 17.000 kroner mer å rutte med pr år i de neste fire årene.

Les også: Dette er de 25 best betalte yrkene i Norge

GOD STEMNING: Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets er en av økonomene bak DNBs nye anslag.

- Vi nærmer oss normale ledighetsnivåer, så det blir mer press på lønningene, slik at lønnsveksten tar seg opp. Det gjelder spesielt med den høye oljeprisen vi har, sier Jeanette Strøm Fjære, økonom i DNB Markets, til Nettavisen.

Dobbelt i 2020

En vekst på tre prosent er betydelig høyere enn hva lønnen har ligget på de senere årene.

I fjor var lønnsveksten på 2,3 prosent, mens den var kun 1,6 prosent i 2016, forøvrig det året med lavest lønnsvekst på 2000-tallet.

Les også: Disse yrkene gikk mest opp i lønn

DNB Markets venter imidlertid at lønnsveksten skal nå en foreløpig topp på 3,2 prosent i 2020, altså det dobbelte av lønnsveksten i 2016.

Lønnsveksten er likevel mindre enn hva Norges Bank ligger inne med. De venter en lønnsvekst på hele 3,9 prosent i 2021.

- Vi tror at lønnsveksten ikke vil stige så mye, selv om arbeidsmarkedet bedrer seg. Det handler om konkurranseevnen. Vi har fortsatt et høyt lønnsnivå, selv med den svake kronen vi har nå. Derfor tror jeg vi vil ha litt høyere lønninger enn våre handelspartnere, men ikke veldig mye, sier Fjære.

Les også: Her er gjennomsnitts-lønnen i 300 yrker

Venter mange rentehevinger

Meglerhuset legger onsdag frem sin halvårlige rapport Økonomiske utsikter.

I all hovedsak er imidlertid anslagene like anslagene fra januar i år.

Meglerhuset venter at oppsvingen i norsk økonomi fortsetter, og at renten heves for første gang neste måned, for deretter å heves gradvis de stige til 1,75 prosent.

«Fremover anslår vi at den innenlandske etterspørselen holder seg solid, mens handelskrigen mellom Kina og USA bidrar til å bremse oppgangen gjennom noe svakere eksportvekst og litt lavere vekst i industriinvesteringene», skriver meglerhuset.

Mest sett siste uken