DNB tar over Nille

– De skylder oss mye penger, og eierne vil ikke spytte inn mer kapital, sier konserndirektør Thomas Midteide i DNB til Dagens Næringsliv.

Lavpriskjeden Nille har tapt mye penger i Sverige og eierne, det britiske oppkjøpsfondet BC Partners, kaster kortene.

DNB går nå inn for å redde selskapet og for å sikre egne lån, ifølge DN.

– Nille trenger mer egenkapital, og det er ikke eierne villige til å skyte inn. Derfor tar vi over selskapet for å sikre vår rolle som långiver på best mulig måte. Dette er også den beste løsningen for Nilles ansatte, kunder og samarbeidspartnere slik situasjonen er nå, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB til avisen.

Nille har rundt 360 butikker og 2000 ansatte i Norge. Kjeden satset også i i Sverige med 30 butikker, men det ble en fullstendig fiasko. I august ble den svenske virksomheten besluttet avviklet. I januar i år ble butikkene lagt ned.

DNB setter Reidar Mueller, partner i konsulentselskapet Varde Hartmark, styreleder i Nille.

– Han var også inne i Kid. Vi setter på de beste folkene og så prøver vi å snu virksomheten, sier Midteide til DN.

Nille er en av mange butikkjeder som sliter tungt for tiden. Nylig ble kjedene Tilbords og Rafens meldt konkurs.

Administrerende direktør Johan Åberg går samtidig av.

– Jeg snakket med styret senest i går. Når BC Partners nå går ut, er timingen bra for at jeg forlater Nille. Bakgrunnen for at jeg kom inn i Nille var at jeg satt i styret og ble spurt av BC Partners om å jobbe operativt. Jeg har de siste årene pendlet til Stockholm, og jeg har sagt til styret at jeg vil sitte inntil en ny leder er på plass, sier Åberg til DN.

