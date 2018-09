DNBs nettbank er nede

Tirsdag ettermiddag er både mobil- og nettbanken til DNB nede.

Saken oppdateres.

DNBs nett- og mobilbank er nede tirsdag ettermiddag.

- Vi har problemer med flere tjenester for øyeblikket, bekrefter Cecilie Skjennald i DNB overfor Nettavisen, og fortsetter:

- Foreløpig vet vi ikke hva årsaken er. Feilen ble oppdaget 14.40 og vi jobber nå for å finne ut hva som har skjedd og rette opp feilen.

Litt etter klokken 16.30 tirsdag er problemet fremdeles ikke løst.

Det er problemer med både uttak fra minibank, overføring og betaling via nettbank og mobilbank, samt aksjehandel. En del betalinger vil fungere via reserveløsning, opplyser Skjennald.

- Vi jobber for fullt med å finne årsaken til problemene og rette feilen. Vi beklager alle ulemper dette medfører for kundene våre og håper at alle systemer fungerer igjen så raskt som mulig.

På Facebook har DNB lagt ut en melding til kundene sine om at tjenestene er nede:

«Vi har dessverre problemer med flere av tjenestene våre akkurat nå. Vi gjør alt vi kan for å rette feilen så raskt som mulig!»

Flere skriver at de har problemer med å få brukt bankkortet sitt.

