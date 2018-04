Dommer åpner for massesøksmål mot Facebook

En føderal dommer i USA åpner for at nettgiganten Facebook kan bli saksøkt for bruken av et program som gjenkjenner personer på bilder.

Tre personer i delstaten Illinois har valgt å gå til sak mot Facebook. En dommer i California godkjente mandag at det kan anlegges massesøksmål mot nettgiganten.

Facebooks ansiktsgjenkjenning ble lansert i 2010. Tjenesten foreslår, ut ifra en database med ansikter, hvem som er i bildet. I EU ble programmet forbudt grunnet personvern i 2012.

Facebook forsvarer seg med at brukerne kan skru av gjenkjennelsestjenesten selv, og selskapet ser ut til å ta det hele med ro.

– Vi tror fortsatt ikke det her en god sak, og vi vil forsvare oss godt mot dette, sier en talsmann for Facebook.

