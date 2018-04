Donald Trump raser etter middagsselskap

Donald Trump går til angrep på The White House Correspondents’ Dinner.

I en Twitter-melding mandag ettermiddag går Donald Trump til kraftig angrep på korrespondentmiddagen i Washington.

USAs president Donald Trump hadde for andre år på rad valgt å droppe middagen med journalistene i Det hvite hus.

Middagen fant sted på lørdag - og der ble det på vanlig vis gjort narr av presidenten og hans stab.

Nå raser Trump i en Twitter-melding.

- The White House Correspondents’ Dinner is DEAD as we know it. This was a total disaster and an embarrassment to our great Country and all that it stands for. FAKE NEWS is alive and well and beautifully represented on Saturday night! skriver han på Twitter.

Her kan du se høydepunktene fra middagen:

Komiker får kritikk

Komiker Michelle Wolf, som var hentet inn som underholder under årets middag for korrespondenter i Det hvite hus, får kritikk for flere av vitsene hun kom med.

Under standup-talen sin langet hun særlig ut etter Sarah Huckabee Sanders, talsperson for Det hvite hus, som var til stede under middagen.

Wolf kalte blant annet Sanders for en kvinnelig onkel Tom, og beskyldte henne for stort sett å lyve, skriver CNN.

– Jeg liker egentlig Sarah godt. Jeg syns hun er ressurssterk. Hun brenner fakta og bruker dem til å lage perfekte «smoky eyes», sa hun blant annet med referanse til Sanders' mørke øyenskygge.

Komikeren gikk også løs på Trumps datter, Ivanka Trump, som hun omtalte som administrasjonens «bleiebøtte».

– Elegant på utsiden, med fortsatt full av dritt, sa Wolf.

– Imponerende

Wolf har fått hard medfart av flere, spesielt høyreorienterte medier, ifølge CNN. Sanders' forgjenger, Sean Spicer, beskriver flere av vitsene som «avskyelige»

SOM EN BLEIEBØTTE: Komikeren beskrev presidentens datter Ivanka Trump som elegant på utsiden, med fortsatt full av dritt. Her med ektemannen Jared Kushner.





– Dette var absolutt en forferdelig tale, sier han i et intervju med The Guardian.

Maggie Haberman, korrespondent for New York Times i Det hvite hus, skryter av Sanders for at hun ble værende under harselaset.

– Sarah Sanders satt og tok imot intens kritikk rettet mot hennes fysiske utseende, hvordan hun presterer på jobb og så videre, istedenfor å forlate rommet, og det på nasjonal TV. Det var imponerende, skriver hun på Twitter.

MÅTTE TÅLE HARD KRITIKK: Sarah Huckabee Sanders.

– Katastrofe

Trump, som selv deltok på et arrangement for tilhengerne sine i Washington i delstaten Michigan da middagen fant sted, skrev også på søndag at han mente korrespondentmiddagen var mislykket.

– Mens Washington, Michigan var en stor suksess, fungerte det som skjedde i Washington D.C rett og slett ikke. Alle snakker om at Det hvite hus' korrespondentmiddag var en veldig stor og kjedelig katastrofe. Den såkalte komikeren gikk virkelig «på trynet», skriver Trump.

Her er Twitter-meldingene Donald Trump har kommet med om middagen:

The White House Correspondents’ Dinner is DEAD as we know it. This was a total disaster and an embarrassment to our great Country and all that it stands for. FAKE NEWS is alive and well and beautifully represented on Saturday night! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018

The White House Correspondents’ Dinner was a failure last year, but this year was an embarrassment to everyone associated with it. The filthy “comedian” totally bombed (couldn’t even deliver her lines-much like the Seth Meyers weak performance). Put Dinner to rest, or start over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018

