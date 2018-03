Dow Jones falt kraftig på slutten av dagen

25 av de 30 selskapene i Dow Jones-indeksen endte tirsdagen på minussiden.

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones-indeksen falt 344,89 poeng eller 1,4 prosent til 23.857,71 poeng tirsdag, etter at alle unntatt fem selskaper der gikk i minus.

Midtveis i tirsdagens handel lå Dow an til å ende i pluss, i så fall for andre dag på rad, men i løpet av de siste 2,5 timene gikk det såpass nedover at det ble en solid nedgang.

Nedgang ble det også for teknologisektoren, som dro Nasdaq ned 2,93 prosent eller 211,74 poeng til 7008,81 poeng.

Standard & Poor 500 landet på 2612,62 poeng etter et fall på 45,93 poeng eller 1,73 prosent.

Børsen i USA har falt kraftig den siste tiden, på grunn av frykt for en handelskrig med USA og Kina i hovedrollene, men etter at det kom meldinger om at disse to landene er i forhandlinger, steg børsindeksene mandag.

Tirsdagens nedgang skyldtes i stor grad teknologisektoren.

- Vi ser en rotasjon ut av høytsvevende teknologiaksjer, hvilket var på tide, men det er ikke tydelig hvor pengene beveger seg, sier sjefsinvestor James Meyer hos Tower Bridge Advisors til Market Watch.

Facebook-aksjen falt 4,9 prosent til 152,22 dollar, mens Twitter gikk ned hele 12,25 prosent til 28,00 dollar og Tesla endte på 279,18 dollar etter en minus på 8,22 prosent.

